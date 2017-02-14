Uluabat Gölü'nün temizliği için 30 milyon lira

Uluabat Gölü'nde, 30 milyon liralık arıtma tesisi ve kolektör yatırımlarının tamamlanmasıyla kirliliğin önüne geçileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Uluabat Gölü'ne temiz su bırakılmasını sağlayacak Akçalar Arıtma Tesisi inşaat alanında incelemelerde bulundu, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) yetkililerinden yatırım hakkında bilgi aldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Altepe, çevre köylerden toplanan atık suların tesiste arıtılarak göldeki kirliliğin önüne geçileceğini söyledi.

Altepe, bir yandan sahiller ile Bursa Ovası'ndaki çalışmaları sürdürürken diğer yandan da Uluabat Gölü'ndeki faaliyetlere yoğunlaştıklarını vurgulayarak Akçalar bölgesinde kurulacak arıtma tesisiyle gölün kirlilikten tamamen kurtarılacağını belirtti.

Gölün güneydoğusu ile batısına 1 metre çapında kolektörler döşendiğine işaret eden Altepe, çevre bölgelerdeki atıkların kolektörler vasıtasıyla toplanarak Akçalar Arıtma Tesisi'ne aktarılacağını anlattı. Altepe, ''Şu anda arıtma tesisi inşaat çalışmaları başladı. İnşallah tüm atıklar bu tesiste bir araya getirilecek ve arıtılacak. Böylelikle Uluabat Gölü'nün kirlenmesinin önüne geçilecek.'' değerlendirmesini yaptı.

Altepe, proje kapsamında özellikle göl çevresinde yoğunlaşan Gölyazı, Çatalağıl, Karacaoba, Başköy ve Akçalar'ın atıklarının tesiste değerlendirileceğini bildirdi.

Batıdaki Fadıllı bölgesine döşenen kolektörlerle bütün atıkların Akçalar'daki arıtma tesisinde toplanacağına dikkati çeken Altepe, şunları kaydetti:

''Bu yatırımla, nasıl daha önce sahil ile derelerde tam temizliği sağladıysak Uluabat Gölü'nde de bu yapılmış olacak. Buraya artık doğrudan deşarj yapılmayacak. Arıtma tesisi ve kolektörlerle birlikte toplam 30 milyon liralık yatırım gerçekleşmiş oluyor. Her şey daha temiz çevre, daha temiz bir Uluabat için.''