'Ülkemiz üzerinde ekonomi ile ilgili bir takım olumsuz çalışmalar yapılıyor'

Elif Saygilier ile Ekonomi 7/24 programı muhabiri Abdulvahap Kartal'ın sorularını cevaplayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, ülkemiz üzerinde ekonomi ile ilgili bir takım olumsuz çalışmalar yapıldığını belirtti.

Açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalesi açmamasının dolardaki tansiyonu düşürdüğünü belirten Çağlar, “Ancak dövizdeki süregelen yükseliş iş dünyasını yakından ilgilendiriyor.” dedi.

“Tamamen ithalat yapıp iç piyasadaki yerli para birimiyle satış yaptığınız zaman dövizin yükselmesiyle çok büyük bir sıkıntının içerisine girebilirsiniz" diye konuşan Çağlar’a göre dünya ekonomik anlamda bir türbülans yaşıyor.

'Ülkemiz üzerinde ekonomi ile ilgili bir takım olumsuz çalışmalar yapılıyor'

Dövizde yaşan dalgalanmaların özellikle politik sebeplere dayandığını da belirten Çağlar, "Ülkemiz üzerinde ekonomi ile ilgili bir takım olumsuz çalışmalar yapılıyor. Bunların anayasa değişikliği sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bu politikanın içerisinde olanlar da bu gerçeği kabul edip Türkiye ile yine daha önce de olduğu gibi ilişkilerini sürdürmek ve bu olayı kabullenmek mecburiyetinde kalacaklar. İnanıyorum ki ondan sonra her şey normal seyrine oturacaktır." şeklinde konuştu.

İTO’dan yeni slogan

İş adamlarının kısa vade borçlanmalarda herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirten Çağlar, iş dünyasının yeni sloganını Ekonomi 7/24’e şu sözlerle açıkladı:

"İTO olarak da zaten ağırlıklı bundan sonra Türkiye’de üretilen malı ‘Ülkemde üretiyorum ülkemde tüketiyorum’ sloganıyla yola çıkıyoruz. Ve ağırlıklı üretimi tamamen yerli üretime dayalı bir hale getirmeye çalışıyoruz."

