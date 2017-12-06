Ulaşımda havayoluna ilgi her geçen gün artıyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, kasım ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda Türkiye genelinde havalimanlarının uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 0,6 artışla 71 bin 33, dış hatlarda ise yüzde 6,6 artışla 38 bin 173 oldu. Üstgeçişler (overflight) dahil toplam uçak trafiği ise yüzde 5,4 artışla 143 bin 933 oldu.

Söz konusu ayda, iç hat yolcu sayısı yüzde 13,3 artışla 9 milyon 168 bin 28, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 19,2 artışla 5 milyon 150 bin 94 olarak kaydedildi. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular da dahil edildiğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artışla 14 milyon 338 bin 414'e yükseldi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, kasım ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 10,8 artışla 65 bin 800 ton, dış hatlarda yüzde 13,6 artışla 187 bin 184 ton oldu. Yük trafiği, toplamda ise yüzde 12,9 artışla 252 bin 983 tona ulaştı.

Bu yılın 11 aylık dönemindeki gerçekleşmelere göre, uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre, iç hatlarda yüzde 2,6 artışla 839 bin 858, dış hatlarda yüzde 3,7 artışla 550 bin 337, toplamda ise yüzde 3 artışla 1 milyon 390 bin 195 oldu. Üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 9,4 artışla 378 bin 630'a yükseldi. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üstgeçişlerle birlikte yüzde 4,3 artışla 1 milyon 768 bin 825'e ulaştı.

Ocak-kasım döneminde iç hat yolcu trafiği yüzde 6 artışla 100 milyon 483 bin 967, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17,1 artışla 78 milyon 353 bin 506 oldu. Böylece direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artışla 179 milyon 111 bin 691 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği aynı dönemde iç hatlarda yüzde 3,3 artışla 828 bin 37 tonu, dış hatlarda yüzde 12,8 artışla 2 milyon 305 bin 489 tonu, toplamda ise yüzde 10,1 artışla 3 milyon 133 bin 526 tonu buldu.

İstanbul'da havalimanlarındaki artışlar

İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 9 artışla 1 milyon 590 bin 371, dış hatta ise yüzde 20 artışla 3 milyon 569 bin 116 oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 8 artışla 1 milyon 748 bin 220, dış hatta ise yüzde 16 artışla 795 bin 218 olarak gerçekleşti.

Bu yılın kasım sonu itibarıyla İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre iç hatta yüzde 1 artışla 17 milyon 945 bin 132, dış hatta ise yüzde 6 artışla 40 milyon 641 bin 668'e yükseldi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre iç hatta yüzde 3 artışla 19 milyon 301 bin 531, dış hatta ise yüzde 8 artışla 9 milyon 493 bin 922 olduğu görüldü.

Ankara'da yolcu trafiğinde artış devam ediyor

Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiği ise kasımda geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 32 artışla 1 milyon 318 bin 278, dış hatta ise yüzde 37 artışla 146 bin 864'e çıktı. Kasım sonu itibarıyla ise yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre iç hatta yüzde 18 artışla 12 milyon 483 bin 957, dış hatta ise yüzde 34 artışla 1 milyon 842 bin 935 olarak gerçekleşti.

AA