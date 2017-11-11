'Ukrayna'daki Türk yatırımları 2,5 milyar dolara yaklaştı'

Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan, bağımsızlığını kazanmasından bu yana Ukrayna'daki Türk yatırımlarının 2,5 milyar dolara yaklaştığını söyledi.

Pehlivan, Himeniltskiy Bölgesi Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenen ekonomi forumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın son 3,5 yılda hızlı reform sürecinden geçtiğine dikkat çekerek bu dönemde hayata geçirilen yapısal reformların, ülkenin bağımsızlığından bu yana yapılanlardan daha etkili olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın 2014 Meydan olaylarından önce dış ticaretinin yaklaşık yüzde 40'ını Rusya ile yaptığını anımsatan Pehlivan, bugün bu oranın yüzde 10 seviyelerine düştüğünü dile getirdi.

Pehlivan, Ukrayna'nın yeni pazarlara ihtiyacı olduğunu belirterek AB ve Kanada ile yapılan Serbest Ticaret Antlaşmaları (STA) yürürlüğe girse de kısa vadede ülkede ciddi bir yatırımın görülmediğini bildirdi.

Ukrayna'nın doğusu ve Kırım'dan kaynaklanan jeopolitik riskler nedeniyle Batılı yatırımcıların çekingen davrandığına işaret eden Pehlivan, Türk yatırımcıların bu noktada pek çok fırsatı değerlendirebileceğini belirtti.

Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasının ticaret ve yatırımları artırmanın ötesinde bir rol oynayabileceğine işaret eden Pehlivan, şunları kaydetti:

"Son 15 yılda Ukrayna, Türkiye ile olan dış ticaretinde 32 milyar doları aşan dış ticaret fazlası verdi. Türkiye, bu dönemde Ukrayna'nın açık ara en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke oldu. Türk firmalarının son on yılda yurt dışına yaptığı yatırımlar yaklaşık 30 milyar dolar olurken, bağımsızlığını kazanmasından bu yana Ukrayna'daki Türk yatırımları 2,5 milyar dolara yaklaşıyor. Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Antlaşması'nın olumlu etkilerini, Kanada ve AB ile yapılan STA'lara göre, özellikle de yatırımlar konusunda çok hızlı bir biçimde görmemiz mümkün olacaktır."