Ukrayna ile vizesiz geçiş meyvelerini veriyor

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) Ukrayna raporuna göre, bu yıl Ukraynalı turist sayısının 1.5 milyona ulaşması bekleniyor. Türkiye’den gidişlerde ise en az yüzde 20 artış öngörülüyor.

Türkiye ile Ukrayna arasında vizelerin kaldırılması, pasaport yerine kimlik belgeleri ile seyahat olanağı ve havacılık alanında yürürlüğe konulan sözleşmeler gibi uygulamaların turizm alanında sunduğu önemli fırsatlar meyve vermeye başladı.

Ukraynalıların 1 milyon 284 bin kişiyle tatil turizmi için en fazla tercih ettiği ülke Türkiye oldu. Geçen yıl Türkiye’den Ukrayna’ya giden turist sayısı 270 bin kişi gibi önemli bir düzeye ulaştı.

Ukrayna’dan Türkiye'ye gelen turist sayısında istikrarlı artış devam ediyor. Ukrayna’da en popüler yurt dışı varış noktası ise Türkiye.

Turizm amacıyla Ukrayna’dan yıllık çıkan turist sayısı yaklaşık 1,9 milyon oldu. Rapora göre, Türkiye’nin bu alanda açık ara lider durumda.

Mısır rakip çıkabilir

Raporda Mısır’ın Türkiye’ye rakip olabileceğine de değinildi.Fiyat ve mevsimsellik gibi koşullar göz önüne alındığında Mısır'ın pazardaki yükselişinin hızla sürdüğü belirtildi.

Kısa vadede Mısır’a gidecek Ukraynalı turist sayısı Türkiye ile başa baş noktasına geleceği öngörülen raporda, 2017 yılında Türkiye'ye gelen Ukraynalı turist sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 23 artış gösterdiğine değinilirken, aynı yıl Mısır’a giden Ukraynalıların sayısı yüzde 75 arttığına dikkat çekildi.

Kaynak: AA