  • 11 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Ukrayna ile savunma sanayiinde iş birliği

Savunma Sanayi Müsteşarı Demir, Türkiye ile Ukrayna arasında ticaret hacminin artmasında en önemli unsurlardan birisinin savunma sanayisi olacağını söyledi.

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Ukrayna ile savunma sanayiinde iş birliği

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Ukrayna'nın başkenti Kiev’de düzenlenen 14. Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarında Türkiye-Ukrayna savunma sanayisi iş birliğiyle ilgili AA’ya açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayisi iş birliğinde en somut gelişmenin ASELSAN’ın telsiz satışının hayata geçmesi olduğunu söyleyen Demir, Ukrayna ile savunma yönündeki işbirliğinin alım-satım kadar çeşitli alanlarda iş birliklerini de kapsadığını hatırlattı.

Tank modernizasyonu, havacılık ve elektronik gibi çeşitli projeler üzerinde iki ülke arasında iş birliği alanları olduğuna dikkati çeken Demir, “İş birliği konusunda çok geniş bir yelpaze var. Ukrayna’nın savunma sanayisindeki kriteri belli, bizim kriterimiz belli. İki ülke olarak savunma sanayisinde birbirimizi tamamlayan unsurlar olduğunu düşünüyoruz. Görüşmelerimiz devam ettikçe bunların detaylarını daha yakından çalışma fırsatımız oluyor. Geniş anlamda iş birliği yapabilmek için birbirimizi ve teknolojilerimizi tanımamız gerek.” diye konuştu.

Savunma sanayisi projelerinde ticari anlamda rakamdan ziyade o projelerin arkasından gelecek projelerin daha önemli olduğuna işaret eden Demir, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun ortak bir şekilde deklare ettikleri 2023’te 10 milyar dolar ticaret hacmine erişme yönündeki iradenin en büyük unsurlarından birisi savunma sanayisi olacaktır.” dedi.

Demir, iki ülke arasındaki yol haritasının alım satım kadar ortak proje geliştirme, ortaklık kurma, ortak şirketlere sahip olma ve ortak ürün geliştirmeye kadar gittiğini kaydederek, “Onun için burada ticari olarak hacim ve rakam kadar, ürün ve teknoloji olarak nasıl bir iş birliği yapılması ve konuşulması önemli. Biz sırf ticari rakamlardan ziyade biraz da bunu önceliklendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Savunma Sanayi Müsteşarı Demir, türkiye, Ukrayna
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