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Üçüncü Havalimanının sürdürülebilirlik raporu onaylandı

İGA'nın, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatı esnasında hayata geçirdiği sürdürülebilirlik faaliyetlerini konsolide eden "Sürdürülebilirlik Raporu" onaylandı.

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Üçüncü Havalimanının sürdürülebilirlik raporu onaylandı

İGA'nın, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatı esnasında hayata geçirdiği sürdürülebilirlik faaliyetlerini konsolide eden "Sürdürülebilirlik Raporu" uluslararası standartlar çerçevesinde, Küresel Raporlama Girişiminin (GRI) onayını aldı.

İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı Sürdürülebilirlik Raporunu tamamladı. Rapor, sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürüten kurumsal aktörlere bir yol haritası sunmak üzere gönüllü olarak kurulan GRI tarafından onaylandı. Bu rapor ile İstanbul Yeni Havalimanı sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası standartlar çerçevesinde paydaşlarının dikkatine sunacak.

İGA, GRI G4 temel ilkeleri ışığında hazırladığı 2016 Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla kurumsal yönetim, çevresel sürdürülebilirlik, iş gücü ve sosyal yönetim alanındaki uluslararası standartlardaki uygulamalarını rapor haline getirerek, Türkiye'deki sürdürülebilirlik kültürünün gelişimine ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına güçlü bir katkı sunmayı hedefliyor.

Verilen bilgiye göre, inşaatı tüm hızıyla devam eden İstanbul Yeni Havalimanı için yapılan sürdürülebilirlik planları, sürekli gelişim ilkesi çerçevesinde işletme dönemini de kapsayacak şekilde planlandı.

Etiketler: İGA, istanbul yeni havalimanı
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