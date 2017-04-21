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Buradasınız : » » Ücretsiz seyahat sunan işletmelere 280 milyon lira destek

Ücretsiz seyahat sunan işletmelere 280 milyon lira destek

Bakanlıkça engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınlarının faydalandığı ücretsiz seyahat uygulamasında işletmecilere son bir yılda 280 milyon lira gelir sağlandı.

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Ücretsiz seyahat sunan işletmelere 280 milyon lira destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınlarının yararlandığı ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında, şehir içi toplu ulaşım hizmeti sunan işletmecilere, ilgili belediyeler aracılığıyla son bir yılda 280 milyon lira gelir desteği verildi.

Bakanlık tarafından engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınlarının ücretsiz seyahat uygulamasından faydalanabilmesi için ilgili belediyeler aracılığıyla şehir içi toplu ulaşım hizmeti sunan işletmecilere gelir desteği ödeniyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, her ay yapılacak gelir desteği ödemesi için 6 Ocak 2016'da "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine Yönelik Yönetmelik" çıkarılmıştı.

Yönetmelikte, ödenecek miktarlara ilişkin şu madde yer almıştı:

"Gelir desteği ödemesinden yararlanacak işletmecilere, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşımı aracı için aylık 750 lira, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 1000 lira, büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 750 lira, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 600 lira, 4736 sayılı Kanun kapsamında sayılan kişileri ücretsiz yararlandırmaları kaydıyla gelir desteği ödemesi yapılacak."

Ödemeler belediyelerin açtığı hesaplara aktarılıyor

İçişleri Bakanlığı ve belediyelerce gönderilen bilgiler doğrultusunda, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği Ocak 2016'ya kadar hesaplanan geçmişe yönelik gelir desteği ödeme miktarları, Aile ve Sosyal Politikalar İl müdürlüklerine geçen yıl mayısta aktarıldı.

Buradan belediyelerin açtığı hesaplara gönderilen ödemeler kapsamında, işletmecilere son bir yılda 280 milyon lira gelir desteği verildi.

Ödemelerin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl müdürlükleri aracılığıyla ilgili belediyelerin hesaplarına aktarılmasına kesintisiz devam ediliyor. AA

Etiketler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ücretsiz seyahat uygulaması
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