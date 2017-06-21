  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 22º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.53
    EURO 3.936
  • BIST 99390.12
    ALTIN 141.324
Buradasınız : » » Uber'in CEO ve kurucu ortağı Kalanick istifa etti

Uber'in CEO ve kurucu ortağı Kalanick istifa etti

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Travis Kalanick istifa etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Uberin CEO ve kurucu ortağı Kalanick istifa etti

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Travis Kalanick istifa etti.

Kalanick, yaptığı yazılı açıklamada, "Uber'i dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum, ancak kişisel hayatımın bu zor gününde yatırımcıların isteğini kabul ederek kenara çekilmeyi kabul ettim. Böylece, başka bir kavga yerine, Uber, oluşumuna geri dönebilir." ifadelerini kullandı.

Uber yönetim kurulunun isteği tarafından geçen hafta CEO'luk görevine ara veren Kalanick, annesinin vefatı nedeniyle görevine ne zaman döneceğinin belli olmadığını bildirmişti.

Uzmanlar, Uber'in iç meseleler ve şirket kültüründeki sorunlarla mücadele ettiğine işaret ederek, Kalanick'in ayrılışının beklendiğini ifade etti.

Ayrıca, şirket içindeki sorunların Uber'in gelecek sene yapılması tahmin edilen ilk halka arzı (IPO) üzerinde risk oluşturduğuna dikkati çeken uzmanlar, şirketin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu belirtti.

2009'da kurulan Uber'in 14 bin çalışanı ve dünya genelinde 600'den fazla şehirde 1 milyondan fazla sürücüsü bulunuyor.

 

Etiketler: uber, Uber CEO Travis Kalanick, özel otomobil, taksicilik
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER