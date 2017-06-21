Uber'in CEO ve kurucu ortağı Kalanick istifa etti

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Travis Kalanick istifa etti.

Kalanick, yaptığı yazılı açıklamada, "Uber'i dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum, ancak kişisel hayatımın bu zor gününde yatırımcıların isteğini kabul ederek kenara çekilmeyi kabul ettim. Böylece, başka bir kavga yerine, Uber, oluşumuna geri dönebilir." ifadelerini kullandı.

Uber yönetim kurulunun isteği tarafından geçen hafta CEO'luk görevine ara veren Kalanick, annesinin vefatı nedeniyle görevine ne zaman döneceğinin belli olmadığını bildirmişti.

Uzmanlar, Uber'in iç meseleler ve şirket kültüründeki sorunlarla mücadele ettiğine işaret ederek, Kalanick'in ayrılışının beklendiğini ifade etti.

Ayrıca, şirket içindeki sorunların Uber'in gelecek sene yapılması tahmin edilen ilk halka arzı (IPO) üzerinde risk oluşturduğuna dikkati çeken uzmanlar, şirketin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu belirtti.

2009'da kurulan Uber'in 14 bin çalışanı ve dünya genelinde 600'den fazla şehirde 1 milyondan fazla sürücüsü bulunuyor.