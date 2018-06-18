TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: Tarım martta işsizliği 1,8 puan düşürdü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda istidamın martta geçen yılın aynı dönemine göre 27 bin kişi azalmasına rağmen, bir önceki aya göre 75 bin kişi arttığını açıkladı.

TZOB Başkanı Bayraktar, Mart ayında 28 milyon 499 bin kişi olan toplam istihdamın yüzde 17,7'sini tarımın karşıladığına dikkat çekti.

"Tarım martta işsizliği 1,8 puan düşürdü"

Martta tarımda 2 milyon 864 bin erkeğin ve 2 milyon 194 bin kadının istihdam edildiğini belirten Şemsi Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Tarımın istihdama katkısı sürüyor. Tarım, martta 5 milyon 58 bin kişiye istihdam sağladı, toplamda işsizliği 1,8 puan düşürdü."

Tarımda istihdamın her yıl temmuz ve ağustosta zirveye ulaştığını, eylülden itibaren tarımsal faaliyetlerdeki azalmayla istihdamın da gerilemeye başladığını söyleyen Şemsi Bayraktar, istihdamın ocak-şubat aylarında en alt düzeye indiğini hatırlattı.

Kaynak: AA