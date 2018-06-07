TYDTA Başkanı Ermut: Ülkemize 2,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım çektik

TYDTA Başkanı Arda Ermut, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündemi değerlendirdi.

“2,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım çektik”

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye’ye 2,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım çektiklerini ifade eden Ermut, "Ülkemize doğrudan yatırım yapan yatırımcılarda algı bozukluğu görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

“Yılın ikinci yarısını çok daha pozitif kapatacağımızı öngörüyoruz”

Ermut, Doğrudan yatırımlar açısından bu yılın ikinci yarısını çok daha pozitif kapatacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.

"Yatırımcılar Türkiye'nin dinamiklerini iyi biliyor"

Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan yatırımcıların çok uzun dönemli baktığını, Türkiye'nin gerçek dinamiklerini bildiğini ifade eden Ermut, "Bu nedenle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve benzer kurumların olumsuz algıları çok fazla etkilemiyor" dedi.

Kaynak: AA