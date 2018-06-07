  • 07 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.572
    EURO 5.414
  • BIST 96648.57
    ALTIN 190.833
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TYDTA Başkanı Ermut: Ülkemize 2,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım çektik

TYDTA Başkanı Ermut: Ülkemize 2,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım çektik

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, "Yılın ilk çeyreğinde ülkemize 2,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım çektik" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
TYDTA Başkanı Ermut: Ülkemize 2,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım çektik

TYDTA Başkanı Arda Ermut, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündemi değerlendirdi.

“2,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım çektik”

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye’ye 2,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım çektiklerini ifade eden Ermut, "Ülkemize doğrudan yatırım yapan yatırımcılarda algı bozukluğu görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

“Yılın ikinci yarısını çok daha pozitif kapatacağımızı öngörüyoruz”

Ermut, Doğrudan yatırımlar açısından bu yılın ikinci yarısını çok daha pozitif kapatacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.

"Yatırımcılar Türkiye'nin dinamiklerini iyi biliyor"

Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan yatırımcıların çok uzun dönemli baktığını, Türkiye'nin gerçek dinamiklerini bildiğini ifade eden Ermut, "Bu nedenle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve benzer kurumların olumsuz algıları çok fazla etkilemiyor" dedi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER