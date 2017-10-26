  • 26 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.83
    EURO 4.474
  • BIST 107334.78
    ALTIN 156.186
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Twitter'dan üçüncü çeyrekte 590 milyon dolar gelir

Twitter'dan üçüncü çeyrekte 590 milyon dolar gelir

Milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya ağı Twitter'ın geliri açıklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Twitterdan üçüncü çeyrekte 590 milyon dolar gelir

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter, bu yılın üçüncü çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

Twitter, bu yılın üçüncü çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4,2 düşüş göstererek 590 milyon dolara gerilediği belirtildi. Şirket, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 616 milyon dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde 21,1 milyon dolar zarar ettiği bilgisi paylaşıldı. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 102,9 milyon dolar zarar etmişti.

Öte yandan, Twitter'ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,8 artarak 330 milyona ulaştı.

Ayrıca, açıklamada, şirketin bu yılın dördüncü çeyreğinde 220 milyon dolar ile 240 milyon dolar arasında kar yakalamasının tahmin edildiği vurgulandı.

Twitter'ın üçüncü çeyrek gelirinde düşüş ve zarar açıklamasına rağmen, söz konusu veriler ve aylık ortalama aktif kullanıcı sayısındaki artış piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Piyasa beklentilerini aşan Twitter'ın hisse başına değeri, dünü 17,14 dolardan kapamasının ardından bugün yüzde 14,5 primle 19,62 dolara kadar tırmandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: twitter, Twitter geliri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER