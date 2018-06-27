Tuz Gölü'ndeki proje için 1,2 milyar dolarlık kredi

Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde ilk yastık gazı 10 Şubat 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı bir törenle basılmaya başlamıştı.

Doğalgaz Depolama Tesisi'nin genişletilmesi için uluslararası finans kuruluşlarıyla toplamda 1,2 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi Finansman Anlaşması İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, "Bugün önemli bir proje için burdayız. Tuz Gölü Doğalaz Deposu Finansmanı için bir aradayız. Türkiye için önemli bir finans kaynağı olacak. Bölgede doğalgaz ticaret merkezi hedefimiz doğrultusunda çok önemli adımlar attık. Güvenin olduğu yerde yatırım ve ekonominin büyümesi vardır. Ekonomide çok boyutlu bir dönüşümün haritasını belirleyeceğiz. Türkiye 2023 hedeflerine hızla ulaşıyor. Enerjide bütün hedeflerimizi hayata geçireceğimiz kapsamlı çalışmalarımız hazır. Türkiye olarak yeni bir dönem başlıyor. Daha kurumsal, bürokratik oligarşiden uzaklaşmış bir süreç olacak." dedi.

Kaynak: AA