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Buradasınız : » » Tuz Gölü gaz depolama tesisi genişletilecek

Tuz Gölü gaz depolama tesisi genişletilecek

BOTAŞ, "Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi" kapsamında mühendislik, temin ve montaj hizmetleri satın alacak.

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Tuz Gölü gaz depolama tesisi genişletilecek

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), "Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi" kapsamında mühendislik, temin ve montaj hizmetleri satın alma işini ihale edecek.

BOTAŞ'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, işi alacak yüklenici şirket söz konusu tesisin genişletilmesi kapsamında, eritme pompaları, kuyu başı ekipmanları ve depolama tankları gibi yüzey tesislerini, 48 ilave kuyunun sondajı ve eritilmesi ve kavernaların devreye alınmasını kapsayan yer altı tesislerini, tatlı su ve tuzlu su deşarj boru hatlarını ve elektrik nakil hatlarını inşa edecek.

İstekliler, ön yeterlik başvurularını kapalı zarflar içerisinde BOTAŞ'ın Ankara Bilkent'teki adresine 18 Ağustos Cuma saat 15.00’e kadar gönderecek.

Söz konusu projeyle Tuz Gölü depolama tesisinin kapasitesinin 1 milyar metreküpten 5 milyar metreküpe, günlük enjeksiyon kapasitesinin 30 milyon metreküpten 60 milyon metreküpe ve gaz çekiş kapasitesinin de 40 milyon metreküpten 80 milyon metreküpe çıkarılması planlanıyor.

Etiketler: tuz gölü, Botaş, gaz depolama tesisi
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