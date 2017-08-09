  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Tütünde açık artırma başlangıç fiyatları

Tütünde açık artırma başlangıç fiyatları

Fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas teşkil edecek açık artırma başlangıç fiyatları, bölgeler ve neviler itibarıyla belirlendi.

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Tütünde açık artırma başlangıç fiyatları

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunca (TAPDK), 2016 yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünlerle sözleşme yapılmasına rağmen fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas teşkil edecek açık artırma başlangıç fiyatları, bölgeler ve neviler itibarıyla belirlendi.

Kurulun "Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2016 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "A Grad" tütünde açık artırma başlangıç fiyatları Karadeniz ve Marmara bölgeleri için 10,61 lira, Ege Bölgesi için 10,40 lira, Doğu Anadolu Bölgesi için 9,44 lira, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için de 9,02 lira olarak kararlaştırıldı.

2015 ürünü üretici tütünlerine ilişkin açık artırma başlangıç fiyatları bölgeler ve türleri itibarıyla şu şekilde uygulanacak:

Etiketler: tütün ve alkol piyasası düzenleme kurulu, Tütün ürünleri, TAPDK, resmi gazete
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