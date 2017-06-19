TUSAŞ, 6. kez ihracat şampiyonu oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), 6. kez savunma ve havacılık sanayisi ihracat şampiyonu oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 2016 yılı değerlendirmelerine göre savunma sanayisi alanında Türkiye'nin ihracat şampiyonu olan TUSAŞ'ın, "TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi"nde ilk 20'de yer aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 17 Haziran 2017'de İstanbul’da düzenlenen törende ödül, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat’a Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından takdim edildi.

TUSAŞ, bir platform üreticisi ve entegratör olarak geçen yıl gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık ihracatını, 2023'e kadar 2-3 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi hedefliyor.

Yeni ürünleri ve artan teknolojik yetkinlikleriyle güçlenerek büyümeye devam eden TUSAŞ, yıllık 1 milyar dolarlık ciro gerçekleşmesi ve 10 yıl içinde 10 milyar dolarlık ciro öngörüsüyle Türkiye’nin 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracata ulaşma hedefinde önemli rol oynamayı amaçlıyor.