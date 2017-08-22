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Buradasınız : » » Turunçgilde 'erken hasat' uyarısı

Turunçgilde 'erken hasat' uyarısı

ADATÜB Başkanı Karabucak, "Kaliteli üretim ne kadar önemliyse, hasat da bir o kadar önemli. Erken hasat hem üreticiye hem de ihracatçıya darbe vurur" dedi.

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Turunçgilde erken hasat uyarısı

Adana Turunçgil Üreticileri Birliği (ADATÜB) Başkanı Rifat Karabucak, hasat için gün sayan turunçgil üreticisi ve ihracatçılarına uyarıda bulunarak, "Kaliteli üretim ne kadar önemliyse, hasat da bir o kadar önemli. Erken hasat hem üreticiye hem de ihracatçıya darbe vurur." ifadesini kullandı.

Karabucak, yazılı açıklamasında, yörede turunçgil hasadının yaklaştığını belirterek, sabırsız davranmamak gerektiğini vurguladı.

Limon ve diğer turunçgil ağaçlarının, geçen yıl yaşanan aşırı soğuklar ve geçen ay tam çiçek döneminde yaşanan aşırı sıcak ve poyrazdan olumsuz etkilendiğini belirten Karabucak, şunları ifade etti:

"Aşırı soğuk ve poyraz bu yılki limon üretimini ciddi şekilde etkileyecek. Erkenci mandalinada da geçen seneye nazaran eksiklikler gözleniyor. Budamadan sulamaya, gübrelemeden ilaçlamaya kadar iyi tarım koşullarında bahçelerin bakımlarını yapıyoruz. Ancak, girdi maliyetlerinin günbegün artması üreticilerimizi olumsuz yönde etkilemekte. Kaliteli üretim ne kadar önemliyse, hasat da bir o kadar önemli. Erken hasat hem üreticiye hem de ihracatçıya darbe vurur. Susuz ve olgunlaşmamış meyvelerle tüketici bir defa kandırılabilir ama tüketici bir daha o ürünü almaz ise hem üreticinin ürünü satılmaz hem de ihracatçının emeği boşa gider."

Etiketler: turunçgil, turunçgil hasadı
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