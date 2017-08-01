Turunçgil üreticilerine yeni çeşitler tanıtıldı

Adana'da turunçgil üreticilerine Güney Afrika’da üretimi yapılan ekonomik ve yüksek verimli çeşitler tanıtıldı.

Adana Turunçgil Üreticileri Birliğinden (ADATÜB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika’da incelemelerde bulunan zirai danışmanlar Hüseyin Doğru ve Haydar Ramazanoğlu, kaliteli ve sağlıklı üretim için gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları kapsamında, Adana Çiftçiler Birliğinde, üreticilere, ekonomik ve yüksek verimli anaç çeşitler hakkında sunum yaptı.

Doğru, 10-17 Haziran'da Johannesburg’ta dört gün, Cape Town’da ise üç gün olmak üzere yedi gün araştırma yaptıklarını ve anaç türleri incelediklerini belirtti.

Sunumda anaç çeşit ve uygulamalar konularında edindiği bilgileri üreticilerle paylaşan Doğru, inceledikleri turunçgil çeşitleri içerisinde “Learni Mandarin”in iddialı bir tür olduğunu belirterek, "Bu çeşidi çok beğendik. Oldukça ince kabuklu ve kabuktaki yağ oranı düşük. Türkiye’ye uygun, verimli ve çok lezzetli.” ifadesini kullandı.

Doğru, incelemeler sırasında neredeyse otuz yaşında limon ağacı gördüklerini ve her yerin limon ağacı olduğunu belirterek, "Turunçgil sektörü oralarda çok gelişmiş, yüzün üzerinde çeşit mevcut. Yeni bir çeşide karşı heyecanları var. Sürekli deneme alanlarında yeni anaç türler üzerinde çalışıyorlar ve daha verimli, daha ekonomik, daha iyi üretim için uğraşıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

ADATÜB Yönetim Kurulu Üyesi Remziye Karabucak da yaş sebze ve meyve üretimi ile ihracatında turunçgilin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, birlik olarak dünyada turunçgildeki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Toplantıda, üreticiler, Güney Afrika’dan getirilen turunçgil numunelerini inceledi.