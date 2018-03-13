Türksat'tan uçak ve gemi filolarına hızlı veri sağlayacak iş birliği

Türksat A.Ş., uydu teknolojileri alanında faaliyet gösteren 350 uluslararası firma ile ABD'deki Satellite 2018 Fuarı'nda bir araya gelecek.

Türksat, TUSAŞ, Aselsan ve Profen'in de katılımıyla açılış kokteyli yapılacak.

Fuarda yarın Türksat ile Birleşik Krallık merkezli bir uydu iletişimi şirketi olan Inmarsat arasında "Global Xpress" hizmeti sözleşmesi imzalanacak.

Sözleşmeyle başta uyduların kapsama alanı dışındaki bölgeler olmak üzere, kutuplar hariç, tüm dünyada uçak ve gemi filoları için sabit ve mobil olarak yüksek hızlı veri hizmeti sunulacak.

Türksat, TUSAŞ, Aselsan ve Profen firmalarının ev sahipliğinde, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde resepsiyon da verilecek.

Kaynak: AA