Türksat satış ve kar rekoru kırdı

Türksat AŞ'nin 2017'de toplam varlıkların içindeki hazır değerlerinin payı yüzde 9, ticari alacaklarının payı ise yüzde 19 olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli yükümlülüklerinin aktif toplamına oranı yüzde 15, öz kaynakların aktif toplamına oranı ise yüzde 82 oldu. Şirketin uzun vadeli yabancı kaynakların aktif toplamına oranının da yüzde 3 olduğu görüldü.

Finansal kurumlara karşı bir yükümlülüğü bulunmayan şirket, öz kaynaklarını 2 milyar 211,27 milyon liraya çıkardı.

1 milyar lira sınırı aşıldı

Şirket, 2017 finansal sonuçlarına göre, tarihinin en yüksek net satış rakamları ile Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK), faaliyet ve dönem karı sonuçlarını elde etti.

Türksat AŞ'nin net satış rakamları ilk kez 1 milyar lirayı aştı. Şirketin net satışları, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 31,55 artarak 940,78 milyon liradan 1 milyar 237,57 milyon liraya çıktı.

Satışların maliyeti ise söz konusu dönemde yüzde 31,08 artışla 760,60 milyon liradan 997,01 milyon liraya yükseldi.

Şirketin faaliyet karı yüzde 126,5 artarak 163,01 milyon lira, dönem karı da yüzde 60,08 artışla 238,44 milyon lira oldu. Şirketin FAVÖK'ü ise 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 37,87 artarak 392,09 milyon lira oldu.

Bilişim net satışları yüzde 115,60 arttı

Geçen yıl uydu faaliyetlerine ilişkin net satışlarda yüzde 10,11, kablo faaliyetine ilişkin net satışlarda yüzde 21,13, bilişim faaliyetlerine ilişkin net satışlarda ise yüzde 115,60 artış görüldü.

Net satışlarda gerçekleşen 296,79 milyon liralık artışın 173,8 milyon liralık bölümü bilişim gelirlerinden, 82,6 milyon liralık kısmı kablo gelirlerinden, kalan 40,4 milyon liralık kısmı ise uydu gelirlerinden kaynaklandı.

Kaynak: AA