Türkmenistan İran'a gazı kesti

Türkmenistan ile İran arasında gaz restleşmesi yaşanıyor. İran Türkmenistan’ın doğalgaz akışını aniden kestiğini duyurdu.Türkmenistan’ın İran’dan bir milyar 800 milyon dolarlık alacağı olduğu iddiasıyla doğalgaz vermeyi kestiği belirtiliyor. Kışın ortasında Türkmenistan ile İran arasında bir kez daha doğalgaz sıkıntısı yaşanıyor.

Aşkabat vanaları kapattı

Doğalgaz kesintisini İran Ulusal Gaz Şirketi, açıkladı. Açıklamada; Türkmenistan Gaz Şirketi’nin anlaşmaya rağmen doğalgaz akışını durdurduğu belirtildi.

İran kendisi de günlük 35 milyon metreküple önemli bir doğalgaz üreticisi olmasına rağmen kendi gazını kuyularının büyük bölümünün bulunduğu güney bölgelerinde kullanıyor. Ülke tüketiminin yüzde 1 buçuğunu oluşturan Türkmen gazı ise kuzey bölgelerinde kullanılıyor.

İran Gaz Şirketi iç üretimin artması sayesinde akışın kesilmesinin ardından ortaya çıkan açığın eldeki olanaklarla karşılanacağını belirtirken tüketicilerden de kullanıma dikkat etmelerini istedi. 10 yıl önce de kış aylarında Türkmenistan İran’a doğalgaz akışını kesmişti. İran kısa bir süre için fiyat artışıyla gaz alımını kabul etmişti.

İran borcu olmadığını söylüyor

10 milyar metreküplük ithalatıyla İran, Çin ve Türkiye’nin ardından Türkmenistan’ın üçüncü büyük gaz alıcısı.Türkmenistan İran’ın doğalgaz alımından doğan 1 milyar 800 milyon dolarlık borcunu ödemesini istiyor. Ancak İran böyle bir borcun olduğunu kabul etmiyor. İran kaynakları Aşkabad ile Tahran arasında gaz akışının sürmesi konusunda anlaştıklarını belirtiyor. 20 yıl önce doğalgaz satış anlaşması imzalayan İran ve Türkmenistan arasında gaz ile ilgili müzakerelerin sürdürüldüğü kaydediliyor.