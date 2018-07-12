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Türkiye'yle Rusya'nın ticaret hacminde büyük artış

Rusya'yla Türkiye arasındaki ticaret hacmi bu yılın ocak-mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,2 artarak 11,3 milyar dolara çıktı.

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Türkiyeyle Rusyanın ticaret hacminde büyük artış

Rusya’nın Türkiye’ye toplam ihracatı bu yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,6 artarak 9,7 milyar dolara yükseldi.

Rusya'nın Türkiye’den ithalatı da aynı dönemde yüzde 60 artarak 1,6 milyar dolara çıkarken, Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi söz konusu dönemde yüzde 46,2 artarak 11,3 milyar dolara çıktı.

Rusya’nın toplam ticaret hacminde Türkiye’nin payı da 0,7 puan artarak yüzde 4,2’ye yükseldi.

Türkiye, geçen yıla kıyasla yüzde 50’ye yakın artan ticaret hacmiyle, bu yılın ilk dört ayında Rusya’nın en büyük 4'üncü ticaret ortağı konumundaydı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: türkiye, ticaret hacmi, rusya
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