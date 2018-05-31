Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı yüzde 32 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre, sınır giriş-çıkış istatistikleri, turizmde rekorların Nisan ayında da devam ettiğini gösterdi.

Türkiye yabancı ziyaretçi sayısında, bu yılın Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,55, Nisan'da ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,27 artışa ulaştı.

Yılın ilk 4 aylık bölümünde 7 milyon 783 bin 967 yabancı ziyaretçi ağırlayan Türkiye'ye, Nisan'da 2 milyon 655 bin 561 yabancı geldi.

İranlı turistler ilk sırada

Ocak-Nisan döneminde gelen yabancıların yüzde 99,6'sı, Nisan'da gelenlerin ise yüzde 99,43'ü Türkiye'yi turistik amaçla ziyaret etti.

Bu dönemde, Türkiye'ye en çok ziyaretçinin geldiği ülke 858 bin 17 kişiyle İran oldu. İran'ı 671 bin 665 kişiyle Almanya, 651 bin 228 kişiyle Gürcistan takip etti.

Nisan'da ise 292 bin 720 ziyaretçi sayısıyla Rusya, Türkiye'ye en çok ziyaretçinin geldiği ülke oldu. Bu ayda Rusya'yı 254 bin 863 kişiyle Almanya, 202 bin 26 kişiyle Bulgaristan izledi.

Kaynak: AA