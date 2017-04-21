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'Türkiye'yi canlı fidan ihracatçısı ülke konumuna taşıdık'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Son 14 yılda izlediğimiz politikalar ile Türkiye'yi canlı fidan ihracatçısı bir ülke konumuna taşıdık" dedi.

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Türkiyeyi canlı fidan ihracatçısı ülke konumuna taşıdık

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, son 14 yılda izlenen politikalarla Türkiye'yi canlı fidan ihracatçısı ülke konumuna taşıdıklarını bildirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'a fidan ihraç edilmesiyle Türkiye'nin dünya genelinde boylu fidan ticaretinde yerini alması için ilk adımın atılacağı belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Azerbaycan'a boylu fidan ihracatında 3 metrelik 300 adet rootballı karaçam fidanı ihraç edileceği vurgulanan açıklamada, Kastamonu Daday'da özenle yetiştirilen karaçam fidanlarının sökümünün yapıldığı ve Sakarya'da ihracatı gerçekleştirecek firmaya teslim edildiği bildirildi.

"500 adet daha boylu fidan ihraç etmeyi planlıyoruz"

Açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun görüşüne de yer verildi. Buna göre Eroğlu, Türkiye'yi fidan ticaretinde hak ettiği konuma getireceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son 14 yılda izlediğimiz politikalar ile Türkiye'yi canlı fidan ihracatçısı bir ülke konumuna taşıdık. Yıl sonuna kadar 500 adet daha boylu fidan ihraç etmeyi planlıyoruz. Bu ihraçla yöre insanı ekonomik gelir elde edecek ve milli ekonomiye büyük katkı sağlanacak." AA

Etiketler: Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, canlı fidan ihracı, Orman ve Su işleri Bakanlığı, Azerbaycan
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