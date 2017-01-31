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Türkiye'yi 25 milyon yabancı ziyaret etti

Türkiye'yi 2016 yılında ziyaret eden yabancı sayısı, 2015 yılına göre yüzde 30,05 düşüşle 25 milyon 352 bin 213 oldu.

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Türkiyeyi 25 milyon yabancı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan geçici verilerle hazırlanan "Giriş-Çıkış Yapan Ziyaretçiler, Yabancı ve Vatandaşlar" istatistiklerine göre, 2016 ocak-aralık döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 30,05 düşüş göstererek 25 milyon 352 bin 213 oldu. Ziyaretçilerin 615 bin 477'sini günübirlikçiler oluşturdu.

Aynı dönemde, Türkiye'ye en çok ziyaretçiyi 3 milyon 890 bin 74 ile Almanya gönderdi. Almanya'yı 2 milyon 206 bin 266 ile Gürcistan ve 1 milyon 711 bin 481 ziyaretçiyle İngiltere takip etti.

Yabancı ziyaretçilerin en fazla giriş yaptığı il, 9 milyon 217 bin 644 ile İstanbul oldu. İstanbul'u 5 milyon 952 bin 496 ile Antalya, 2 milyon 845 bin 352 ile Edirne, 2 milyon 353 bin 472 ile Artvin ve 1 milyon 657 bin 736 ile Muğla izledi.

Türkiye'ye geçen yıl ocakta 1 milyon 170 bin 333, şubatta 1 milyon 240 bin 633, martta 1 milyon 652 bin 511, nisanda 1 milyon 753 bin 45, mayısta 2 milyon 485 bin 411, haziranda 2 milyon 438 bin 293, temmuzda 3 milyon 468 bin 202, ağustosta 3 milyon 183 bin 3, eylülde 2 milyon 855 bin 397, ekimde 2 milyon 449 bin 948, kasımda 1 milyon 353 bin 280 yabancı ziyaretçi geldi. Aralık ayında ise yabancı ziyaretçi sayısı, 2015'in aynı ayına göre yüzde 11,10'luk azalışla 1 milyon 302 bin 157 oldu.

 

Etiketler: turizm, Kültür ve Turizm Bakanlığı
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