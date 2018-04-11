"Türkiye’ye yatırım yapan herkes kazanacak"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin (OYDER) sekizincisini “Yeni Dönem Otomotiv Perakendeciliği” temasıyla düzenlediği Otomotiv Kongresi’nde yaptığı konuşmada, yaklaşık 100 yıldan beri dünyanın en önemli sektörü olan otomotivin, yüzlerce sektörü de beraberinde sürüklediğini, kendi istihdamının yanında belki 10 kat dolaylı istihdam oluşturabildiğini, farklı sektörlerde Ar-Ge ve teknoloji gelişmelerine vesile olduğunu dile getirdi.

Otomotiv sektörünün Türkiye’de de son 10 yıldan beri önem kazandığını ve dünyada belirli bir konuma geldiğini belirten Zeybekci, "Evet, başka markaları yapıyoruz ama artık Türkiye hemen hemen yüzde 100 motorlu araç üretebiliyor. Kamyon ve otobüsten tutun da ağır iş makinelerine kadar, otomotiv sektörünün bütün birimlerinde ve alanlarında Türkiye motorlu araç üretebiliyor. Bazen ‘yerli otomotiv’, ‘milli otomotiv’ derken, sanırım bazı yerlerde yanlış anlaşılıyor. Türkiye sanki bir araba yapamıyormuş gibi algılanıyor. Türkiye otomotiv yapıyor. Ama marka, tasarım, patent, know-how ve bilginin başkalarına ait olduğu bir ortamda bunu yapıyor. Böyle bir iklimde hakikaten bir Türkiye mucizesi yarattık” diye konuştu.

"Suni hareketlenmeler bir şekilde mutlaka geçecektir"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2018 yılını çok önemsediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Ekonomiyle ilgili bazı yorum yapanları görüyorsunuz. Ekonomi konuşulurken borsa konuşuluyor, faiz konuşuluyor, Avrupa ve ABD merkez bankaları ne yapacak diye günlerce, aylarca konuşuluyor. Evet, bunlar global ekonominin bir realitesidir ama gelin Türkiye’ye bakalım. Büyüme ile ilgili G20 ve OECD’nin birincisiyiz. İhracatımız Mart sonu itibarıyla 160 milyar doları aştı. Toplam dış ticaret hacmimizi 460 milyar dolara çıkardık. İş gücüne katılım oranımızın artması ve yılda 1,2 milyon vatandaşımıza iş bulma ihtiyacımıza rağmen istihdamda işsizliğimizi artırmadan göreceli olarak da biraz daha aşağı çekmeyi başardık.

2017 yılında 2016’ya göre verdiğimizi yatırım teşvik belgelerinin tutarı yüzde 71 arttı. İhracatımız ve yatırımımızla ilgili beklentilerimiz aynı şekilde devam ediyor. 135 milyar liralık yatırım teşvik belgesi verdik. İhracatla ilgili beklentimiz de 2018 yılı için 170 milyar doları net şekilde göreceğimiz yönünde. Turizmde yüzde 35’lik artışla yolumuza devam ediyoruz ve hizmet ihracatımız 2018 yılında 53 milyar dolara ulaşacak. Bütün bunlar yan yana koyulduğunda Türkiye’de herşeyin mükemmel değil belki ama hakikaten çok iyi olduğunu hep beraber görüyoruz."

Zeybekci, "Diğer taraftan bir yerde kurla ilgili... Bunlar hiçbir şekilde Türkiye’nin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye’nin bir yıllık vadeli mükellefiyetlerini göz önüne alın. Merkez Bankası stoklarına bakın. Türkiye’nin döviz teminat hesaplarındaki özel sektöre ait kaynak ve imkanlarına bakın. Yine ödeyeceği mükellefiyetlere bakın. Türkiye’nin fazlası var. Kasada fazlası var. Buna rağmen yaşadığımız şeyler, Türkiye’nin gerçeklerini yansıtmıyor. Evet, bunlar bizim canımızı da yakıyor, sizin canınızı da mutlaka yakıyor. Ama bu Türkiye’nin kalıcı bir hastalığı değildir. Türkiye ekonomisinin realitesi bu değildir. Bu geçicidir. İşinize bakın. Önünüze bakın. Geleceğe bakın. Bu suni şekildeki hareketlenmeler bir şekilde mutlaka ve mutlaka geçecektir ve Türkiye yoluna devam edecektir" diye konuştu.

"Türkiye’ye yatırım yapan herkes kazanacak"

Dünyanın hiçbir ülkesinin Türkiye gibi bir gelecek vadetmediğine dikkati çeken Zeybekci, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 10 yıl boyunca enerji, elektrik üretimi ve tüketimini ikiye katlayacak başka bir ülke yok. Önümüzdeki 10 yıl boyunca milli gelirini iki katının üzerine çıkarabilme potansiyeline sahip başka ülke yok. Altyapıyla ilgili sadece ulaşımda, önümüzdeki 10 yılda 150 milyar doların üzerinde yatırım potansiyeli olan başka ülke yok. Sağlıkta, haberleşmede ve daha birçok alanda bu yatırım kabiliyetleri başka ülkede yok. Yani Türkiye’ye yatırım yaptığınız zaman, Türk ekonomisiyle beraber önümüzdeki 10 yılda varlığınızı, karınızı, üretiminizi, ihracatınızı, zenginliğinizi artırmak kapasitenizin vadedildiği başka ülke yok. Türkiye büyüyecek. Türkiye’ye yatırım yapan herkes büyüyecek, herkes kazanacak. Onun için başka yerlerden gelen, başka şekillerde Türkiye’ye dayatmaya çalışılan, ‘Aman Türkiye ezber bozmasın’ diye yapılan yaklaşımlara pek itibar etmeyin."

Nihat Zeybekci, Türkiye’nin 2018 yılında da G20 ve OECD içinde yine en hızlı büyüyen ülkelerden olacağını belirterek, "İhracatımızın gelişimini görüyoruz. Yatırım teşvik talebini görüyoruz. Kapasite kullanım oranlarında yüzde 80’lere geldik. Bütün bunların arkasından Türkiye için 2018 yılında yüzde 6 ve hatta yukarı yönde bir büyüme tahmin ediyoruz. Türkiye Avrupa’da önümüzdeki 10 yıl boyunca bu büyüme oranlarıyla Avrupa’nın bir numarası olmaya devam edecek. Bunlar Türk ekonomisinin bir gerçeği. Türkiye bunu yapacak. Siz de gelecekle ilgili tahminlerinizi buna göre yapın" diye konuştu.

Kaynak: AA