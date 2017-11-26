'Türkiye'ye güvenmek lazım, döviz yıl sonuna doğru daha da düşecek'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüfenkci, döviz kurundaki hareketliliğin gerçekçi olmadığını söyledi ve yurt dışı piyasalardaki bir takım gelişmeler ile ABD'deki Rıza Sarraf davası bahane edilerek bir algı operasyonu yapıldığını belirtti.

Tüfenkci, "Türkiye'ye güvenip, sakin olmak lazım. Göreceksiniz döviz kuru yıl sonuna doğru biraz daha düşecek" dedi ve şunlar kaydetti;

"Gerçekten ekonomik olarak gerçekçi gerekçesi olmamasına rağmen malum kesimlerin Amerika'daki Zarrab davasını bahane ederek veya yurt dışındaki bir takım gelişmeleri bahane ederek bir algı operasyonu ile dolar ve euroyu Bir de tabii yurtdışı piyasalardaki Dolar ve Euro paritesindeki oynaklık da fırsat bilerek bir anda bu anlamda algı operasyonu yapıldı. 17-24 elbetteki dış dünyadaki gelişmeler bu Dolar Euro paritesini yurtdışındaki Amerika'daki birtakım gelişmeler faiz artırımları eksiltmeler etkiliyor Ama bu derece Türkiye'de yükselmesini gerektirecek bir durum yok göreceksiniz Yıl sonuna doğru biraz daha düşecek. Onun için diyoruz ki gerekçesi yoktur. Biraz sakin olmak lazım paniklememek lazım Türkiye'ye güvenmek lazım ekonomimizin yapısına güvenmemiz lazım"

Kaynak: TRTHABER