"Türkiye'ye gelen yatırımcının fikri olumlu yönde değişiyor"

Uluslararası İşbirliği Platformu Kurucusu Cengiz Özgencil, Türkiye'nin son 15 yılda, özellikle yüzde 5'lerin üzerindeki hızlı gelişimi sayesinde OECD ülkeleri arasında her yıl birinci, ikinci ya da üçüncü olduğunu belirterek, Batılı ve gelişmiş ülkelerin bu durumu istemediği söyledi.

“Türkiye, dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olur”

Özgencil, "Tarihsel birikimiyle beraber ekonomik gelişimini tamamladığında Türkiye'nin, dünyadaki en büyük 10 ülke arasında olması kaçınılmaz. Türkiye, son 15 yıllık ekonomik hamlelerini devam ettirdiği takdirde 10-15 yıl sonra dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olur" diye konuştu.

Yabancı yatırımcının, Türkiye'ye geldiğinde fikrinin olumlu yönde değiştiğini ifade eden Özgencil, yabancı yatırımcının giderken Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu anlattığını, Türkiye'nin kendilerine anlatıldığı gibi bir ülke olmadığını, Avrupalı ülkelerden hiçbir farkı bulunmadığını ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım kararı alarak ülkelerine döndüğünü söyledi.

"Yurt dışında ciddi bir tanıtım eksikliğimiz var"

Cengiz Özgencil, yurt dışında ciddi bir tanıtım eksikliği bulunduğunu, tanıtım eksikliğinin yanlış yapıldığını düşündüğünü savunarak, şunları kaydetti:

"40 yıldır hizmet sektöründe çalışan biri olarak, Türkiye'nin bu konuda ciddi çalışmalar yapması, Türkiye'ye insanları davet etmesi, yurt dışında tanıtım enstrümanlarını kullanarak ciddi bir tanıtım yapması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Türkiye ile ilişkileri minimum düzeyde olan ülkelerde, ülke tanıtımının yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu tanıtımların süreklilik kazanması gerekiyor.

Avrupalı ve Amerikalı yatırımcı muhakkak Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye'de ilişkisi olmuştur. Orta Doğu bizi zaten tanıyor. Asya pazarıyla ilişkilerimizin daha yoğun olmasını istiyorsak orada tanıtım eksikliklerimizi gidermemiz gerekiyor. Türkiye, önümüzdeki yıllarda daha güçlü, ekonomisini geliştirmiş bir ülke olacak. Türkiye'yi tanıyan her insan, saygınlık içerisinde ülkesine dönüyor."

Kaynak: AA