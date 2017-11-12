Türkiye'ye daha çok yabancı fon çekecek düzenleme yolda

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2014 yılında Hazine Müsteşarlığının girişim sermayesi ya da ortak yatırım fonlarına finansman sağlayan üst fonlara kaynak aktarmak için yetkilendirildiğini hatırlatarak, bu düzenlemenin girişimcilik ekosisteminde beklenilenin üzerinde bir kaldıraç etkisi yarattığını söyledi.

Girişimcilik ekosistemine "fonların fonu" aracılığıyla kademeli aktarılan kaynağın sektörün gelişmesine önemli etkileri olmasına rağmen yabancı fonların Türkiye'ye çekilmesinde yeterli esnekliği sağlamadığına işaret eden Şimşek, yapılan düzenlemeyle Hazine'nin fonlara doğrudan kaynak aktarımının önünün açıldığını bildirdi.

Şimşek, "Torba yasa tasarısında yer alan yeni düzenlememizle sistem daha esnek ve erişilebilir hale getirilecek ve Hazine Müsteşarlığının doğrudan fonlara kaynak aktarması sağlanacak. Bu sayede yabancı fonların Türkiye'de daha fazla ve uzun vadeli yatırım yapmaları teşvik edilmiş olacak." diye konuştu.

Girişimcilik sermayesinin fonlarla desteklenmesine devam edileceğini vurgulayan Şimşek, böylece istihdam olanaklarının ve üretimin artırılacağını, daha güçlü ve dirençli bir ekonomi oluşturulacağını kaydetti.

Kaynak: AA