Türkiye'ye 650 milyon liralık yatırım

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, "Yatırımlarımıza 2017'de devam ediyoruz. Bu sene Türkiye'ye grup olarak 650 milyon lira yatırım yapıyoruz ve bu yatırımın aslan payı da Bursa'ya gelecek." dedi.

Bursa'da bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Young, kentin Bosch için çok önemli bir yerleşke olduğunu belirterek, "Türkiye'de, Bursa bizim kalemiz diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Young, 2016'nın Bosch global için iyi bir yıl olduğunu, firmanın geçen sene dünyadaki cirosunu yüzde 3,6 büyütüp 73,1 milyar dolara çıkardığını, çalışan sayısını da 390 bine yükselttiğini söyledi.

Bosch Türkiye'nin de geçen sene büyüdüğünü, cirosunu yüzde 14'lük artışla 12 milyar liraya çıkardığını anlatan Young, "Yatırımlarımıza devam ettik ve grup olarak Türkiye'ye 750 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bu anlamda Bosch'un globalinde Türkiye 4. en büyük yatırımı çekmiştir. Bu anlamda Türkiye, Bosch için çok önemli bir ülkedir." diye konuştu.

Young, istihdamını da artıran Bosch Türkiye'nin çalışan sayısının 17 bini aştığını, bu anlamda Türkiye'nin Avrupa'da Almanya'dan sonra en büyük, dünyada ise 5'in büyük ülke konumunda bulunduğunu belirtti.

"Avrasya Tüneli"nin güvenlik sistemleri Bosch'tan

Bosch'un Türkiye'deki operasyonları hakkında bilgi veren Young, "Güvenlik sistemlerimizde çok prestijli bir projeye imza attık. İstanbul'daki iki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nin tüm güvenlik kameralarını, yazılım, donanım ve tamamen bunun işletmesini Bosch yaptı." dedi.

Young, otomotiv alanında özellikle aftermarket alanında Bosch Car servislerinin bulunduğuna işaret ederek, "Şimdi bir ilke imza atacağız, motosikletler için 'expres valf' dediğimiz bir servis konsepti başlatıyoruz Türkiye'de. İlk 3 tanesini bu sene yapacağız ve önümüzdeki 3 yıl içinde bunun sayısını 30'a çıkartacağız." diye konuştu.

"Yatırımlarımıza devam ediyoruz"

Bu seneye yönelik gerçekleşme ve beklentilere de değinen Young, şöyle devam etti:

"2017'nin ilk 6 ayını, 2016'nın eş dönemiyle mukayese edersek yüzde 10 üzerinde gidiyoruz. Tahminlerimize göre de bu seneyi, bir evvel ki seneye göre en az yüzde 10 büyümeyle kapatacağımızı öngörüyoruz. Yatırımlarımıza 2017'de devam ediyoruz. Bu sene Türkiye'ye grup olarak 650 milyon lira yatırım yapıyoruz ve bu yatırımın aslan payı da Bursa'ya gelecek."

Young, Bosch'un, "dizel ve benzinli" ve "fren ve hidrolik" sistemleri üreten tesisler özelinde büyümeye devam ettiğini belirterek, özellikle fren sistemlerinde kapasite artırdıklarını, 1,3 milyon araca hizmet eden eski yerleşkenin, kapasite artırımıyla 2,2 milyon araca hizmet verebilecek bir duruma geldiklerini bildirdi.

Sanayi 4.0

Bosch'un 2011 yılında Alman hükümetiyle "Sanayi 4.0"ı başlattığını ve dünyaya lanse ettiğini söyleyen Young, "Dünya çapında 250 üretim tesisimiz var ve bunların 100'den fazlası şu anda 'Sanayi 4.0' uyumlu olarak çalışıyor. Bursa'daki dizel fabrikamız da Manisa'daki termoteknik ve Çerkezköy'deki fabrikamız da bu 100 fabrikanın içinde yer alıyor. Yani 2014 yılından itibaren biz Bosch olarak Türkiye'de bu uygulamaları fabrikalarımızda başlatmış durumdayız." dedi.

Young, kendi fabrika uygulamalarına paralel olarak Türk sanayicisiyle "Sanayi 4.0"ı buluşturmaya başladıklarını, bunun için bir yazılım merkezi kurma hazırlığı içinde olduklarını belirterek, "Kesinlikle Endüstri 4.0 yatırımlarının teşvik altına alınması gerekiyor. Bu doğrultuda memnuniyet verici gelişmeler var. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bir çalışma grubu kuruldu. Bu grubun içinde STK'lar, odalar ve tabii ki sanayiciler var, biz de varız. Bunun gelişmesi ve yayılması için hükümetimiz olumlu bakıyor konuya. Türk sanayicisinin rekabetçi farkını korumak ve geliştirmek için mutlaka Sanayi 4.0'ın ülkemizin gündeminde olması ve bu konuda da yol almamız gerekiyor." diye konuştu.

"Yatırımlarımızı hiç etkilemedi"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Young, "Türkiye ile Almanya arasında yaşanan sıkıntılar yatırımları etkiledi mi?" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti:

"Geçen sene yaptığımız yatırımları sizinle paylaştım, bu seneki rakamları da paylaştım. Bilakis hiç etkilemedi, biz planladığımız şekilde yatırımlarımızı gerçekleştirdik. İlaveten şunu da söylemek isterim; şu anda yatırım için oldukça iyi bir ortam var. Teşviklerden yaklaşırsak olaya, cazip teşvikler var Türkiye'de. Geçen sene biz otomotiv alanında en çok teşvik alan firma seçildik. Bu da Bosch'un Türkiye'deki operasyonları ve Türkiye'ye olan güveninin göstergesidir."

Young, "15 Temmuz'un yatırım kararlarına bir etkisinin olup olmadığı" yönündeki soruyu ise "Biz Türkiye'deki yatırımlarımıza devam ediyoruz. 106-107 yıldır Türkiye'deyiz. Türkiye çok şeyler gördü bu dönem içinde ve biz artan bir şekilde Türkiye'deki varlığımızı devam ettirdik. Kısa vadeli olaylar, bizim uzun vadeli perspektiflerimizi etkilemiyor." sözleriyle yanıtladı.