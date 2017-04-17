Türkiye'nin yurt dışı varlıkları şubatta arttı

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları şubat ayında 2016 sonuna göre yüzde 0,9 artarak 216,8 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Şubat 2017 sonuna ilişkin Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, şubat ayında 2016 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 0,9 artarak 216,8 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 3,5 artarak 589,4 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP 372,7 milyar dolar açık verdi. Bu rakam 2016 sonunda 354,8 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Varlıkların alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi şubat ayında 2016 sonuna göre yüzde 1,4 artışla 107,6 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,2 artışla 69,2 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,1 artarak 30,7 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde ise şubat sonu itibarıyla doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 sonuna göre yüzde 8,3 artarak 144,2 milyar dolara çıktı.