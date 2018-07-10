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Türkiye'nin yaş üzüm ihracatı arttı

Türkiye'nin 2017 yaş üzüm ihracatı önceki yıla göre yüzde 86,7 artarak 196 milyon dolara çıktı.

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Türkiyenin yaş üzüm ihracatı arttı

Türkiye'nin yaş üzüm ihracatı 2016'da 105 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2017'de yüzde 86,7 artarak 196 milyon dolara ulaştı.

Yaş üzüm ihracatında ilk sırayı sultani üzüm aldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, superior seedless türü ile ihraç pazarına 15-20 gün önce ulaşma fırsatı yakaladıklarını belirtti. 

"Bu yıl ürünün rekoltesi ve kalitesi ihracat için gayet uygun"

Superior seedless üzümünün, sultani üzüme göre şeker oranının daha düşük olduğunu söyleyen Uçak, şunları anlattı:

"Superior üzümü mayhoş tadıyla özellikle şeker hastalarının gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir üzüm çeşidi. Şekeri düzenlemede faydalı, düşük şeker oranıyla şeker hastalarına fayda sağlıyor. Bu yıl ürünün rekoltesi ve kalitesi ihracat için gayet uygun. İhracatta Rusya ana pazarımız olacak. Yıl sonunda ihracatta 10 milyon doları aşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA 

Etiketler: yaş üzüm, ihracat
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