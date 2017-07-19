Türkiye'nin uluslararası yatırımları arttı

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları mayıs ayında 2016 sonuna göre yüzde 1,8 artarak 219,4 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 11,4 artışla 638,9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, mayıs sonuna ilişkin Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, mayıs ayında 2016 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 1,8 artışla 219,4 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 11,4 artışla 638,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, mayısta 419,5 milyar dolar açık verdi. Bu açık 2016 yıl sonunda 358 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016 yıl sonuna göre yüzde 0,8 azalışla 105,4 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,7 artışla 71,6 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para (YP) ve Türk lirası (TL) cinsinden efektif ve mevduatları, geçen yıl sonuna kıyasla 7,8 artışla 32,2 milyar dolara çıktı.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre yüzde 25,5 artışla 171,5 milyar dolara yükseldi.

Portföy yatırımları geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 15 artarak 164,4 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre yüzde 30, artışla 462, milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 11,3 artışla 29,8 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde Hazinenin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) da yüzde 8,8 artışla 42 milyar dolara yükseldi.

Mayısta diğer yatırımlar 2016 yıl sonuna göre yüzde 3,1 artarak 303 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankasındaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 yıl sonuna göre yüzde 2,5 azalışla 800 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 3,1 artışla 31,4 milyar dolara, TL mevduatı yüzde 1,7 artarak 12,4 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,8 azalışla 87,6 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 3,6 artışla 103,3 milyar dolara yükseldi. AA