Türkiye'nin turizm istatistikleri açıklandı

Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %27,2 azalarak 4 milyar 782 milyon 729 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %71,9’u yabancı ziyaretçilerden, %28,1’i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 4 milyar 30 milyon 717 bin dolar’ını kişisel harcamalar, 752 milyon 12 bin dolar’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm geliri 2016 yılında bir önceki yıla göre %29,7 azalarak 22 milyar 107 milyon 440 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %72,8’i yabancı ziyaretçilerden, %27,2’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Bu yılki gelirin 18 milyar 495 milyon 978 bin dolar’ını kişisel harcamalar, 3 milyar 611 milyon 462 bin dolar’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 714 dolar oldu



Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 626 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 1 072 dolar oldu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; kişi başına ortalama harcama 705 dolar, yabancıların ortalama harcaması 633 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 978 dolar oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %17,4 azaldı



Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2016 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17,4 azalarak 6 milyon 699 bin 430 kişi oldu. Bunların %81,4’ünü 5 milyon 453 bin 780 kişi ile yabancılar, %18,6’sını ise 1 milyon 245 bin 650 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre %24,6 azalarak 31 milyon 365 bin 330 kişi oldu. Bunların %80,6’sını 25 milyon 265 bin 406 kişi ile yabancılar, %19,4’ünü ise 6 milyon 99 bin 924 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %43 azaldı



Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %43 azalarak 870 milyon 700 bin dolar oldu. Bunun 747 milyon 720 bin dolar’ını kişisel, 122 milyon 980 bin dolar’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre %11,4 azalarak 5 milyar 49 milyon 793 bin dolar oldu. Bunun 4 milyar 31 milyon 515 bin dolar’ını kişisel, 1 milyar 18 milyon 278 bin dolar’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2015 yılı IV. çeyreğine göre %3 azaldı



Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3 azalarak 1 milyon 796 bin 130 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 485 dolar olarak gerçekleşti.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre %9,8 azalarak 7 milyon 891 bin 909 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 640 dolar olarak gerçekleşti.