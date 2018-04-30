Türkiye'nin turizm gelirinde rekor artış

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 arttı ve 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 76,1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 3 milyar 984 milyon 962 bin doları kişisel, 440 milyon 275 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 723 dolar, yabancıların ortalama harcaması 682 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 869 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, söz konusu dönemde yüzde 26,4 artarak 6 milyon 122 bin 182 kişi oldu. Bunların yüzde 80,2'sini (4 milyon 908 bin 831 kişi) yabancılar, yüzde 19,8'ini (1 milyon 213 bin 351) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,1 artarak 1 milyar 79 milyon 8 bin dolar oldu. Bunun 842 milyon 277 bin doları kişisel, 236 milyon 731 bin doları ise paket tur harcamaları olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 2 milyon 70 bin 534 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 521 dolar olarak gerçekleşti.

İthalat ve ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artışla 15 milyar 587 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 12,7 yükselerek 21 milyar 442 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı yükseldi

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 28,8 artarak 5 milyar 855 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mart ayında yüzde 76,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 72,7'ye geriledi.

Ocak-mart dönemi

Yılın üç ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 41 milyar 185 milyon dolara, ithalatı yüzde 22,7 artışla 61 milyar 902 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 64,1 artışla 20 milyar 717 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,5 oldu.

Kaynak: AA