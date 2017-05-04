Türkiye'nin en büyük krom cevheri ve tek ferrokrom üreticisi ve ihracatçısı Eti Krom AŞ, Elazığ'ın Alacakaya ilçesindeki yataklarından çıkardığı madenle, Kazakistan'dan sonra dünyanın en büyük yüksek tenörlü sert parça krom cevherini üretiyor.

Yıldırım Holding tarafından 2004 yılında Türkiye Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan Eti Krom, geçen yıl ülkenin 1 milyon 254 bin 585 ton olan krom cevheri ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini gerçekleştirdi.

Geçen yıl 620 bin ton krom cevheri üretiminin 411 bin tonunu holdingin bünyesinde yer alan ferrokrom üretim tesislerinde kullanmak üzere İsveç'e ve bir kısmını Çin'e ihraç eden firma, yarı mamul olarak ürettiği 75 bin ton ferrokrom metali ile toplam 119 bin ton ferrokrom metalini başta Hollanda, ABD, İtalya, Çin ve Avusturalya'ya sattı.

Kovancılar ilçesindeki ferrokrom üretim tesisleri ve Alacakaya ilçesindeki maden ocaklarıyla ülke ekonomisine önemli katkı sunan Eti Krom, 750'si direk ve 900'ü taşeron olmak üzere toplam bin 650 kişiye istihdam sağlıyor.

Türkiye'nin tek ferrokrom üretim merkezi Elazığ

Eti Krom AŞ Genel Müdürü Mustafa Eyyüpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, krom cevherinin en önemli kullanım alanının paslanmaz ve ısıya dayanıklı çelik yapımında faydalanılan ferrokrom metali üretimi olduğunu söyledi.

Başta otomotiv, gemi, denizaltı, uçak ve silah sanayi gibi sektörlerde ferrokrom alaşımlı çeliklerin yaygın olarak kullanıldığını anımsatan Eyyüpoğlu, bu yönüyle kentin önemli bir zenginliğe sahip olduğunu belirtti.

Eyyüpoğlu, ''Elazığ, gerek krom cevheri gerekse ferrokrom üretiminin hem Türkiye'de hem de dünyadaki en önemli merkezlerinden biri. Geçen yıl Türkiye'de üretilen kromun yarısı burada üretildi. Yüksek karbonlu ferrokrom üretiminin ise Türkiye'deki tek üretim merkezi Elazığ'dır.'' dedi.

İhracatın yüzde 50'si Elazığ'dan

Eyyüpoğlu, Türkiye'nin geçen yıl krom cevheri ihracatının 1 milyon 254 bin 585 ton olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Ülke ekonomisine 244 milyon 759 bin 467 dolar katkı sağlayan bu ihracatın yaklaşık yüzde 50'sinin Elazığ'dan gerçekleştiğini aktaran Eyyüpoğlu, şöyle devam etti:

''Geçen yıl yaptığımız üretimden 411 bin ton krom ve 119 bin ton ferrokrom satışı yapıldı ve büyük bir kısmı yurt dışına gönderildi. Krom cevheri sevkiyatımız büyük oranda Çin ve İsveç'e, ferrokrom da öncelikle Hollanda, ABD, İtalya, Çin ve Avustralya'daki depo ve müşterilerimize yapılıyor.''

Ferrokrom ve paslanmaz çelik üretimi teşvik edilmeli

Fabrikanın işletmeden sorumlu genel müdür yardımcısı Erdal Kaya da dünyada üretilen krom cevherinin yüzde 90'ının ferrokrom, üretilen ferrokromun da yaklaşık yüzde 88'inin paslanmaz çelik üretiminde kullanıldığı kaydetti.

Krom cevheri üreticisi bazı ülkelerin daha fazla döviz girdisi ve istihdam sağlamak için ürünlerini ocaklardan çıktığı şekliyle satmak yerine ferrokrom ve paslanmaz çeliğe dönüştürerek ihraç ettiklerine dikkati çeken Kaya, Türkiye'de ise kromun önemli bir kısmının ürüne dönüştürülmeden ham madde olarak ihraç edildiğini kaydetti.

Daha fazla katma değer için ülkede ferrokrom üretiminin teşvik edilmesi ve paslanmaz çelik üretim aşamasına geçilmesinin önemli olduğunu aktaran Kaya, bunun yapılması halinde binlerce kişiye istihdam olanağı sağlanacağını dile getirdi.

Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Gönül isterdi ki ürettiğimiz ferrokrom metalinden bir üst versiyon olan paslanmaz çelik üretimi gerçekleştirelim ve daha fazla katma değer sağlayalım ancak Türkiye'de entegre paslanmaz çelik üretimimiz maalesef yok. En azından ferrokrom üretimi ile krom cevherinin bir üst versiyonunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii ferrokrom üretimimizi aynı zamanda İsveç'teki ve Rusya'daki fabrikalarımızda gerçekleştiriyoruz. İsveç'teki fabrikanın krom cevheri ihtiyacını Elazığ'dan sağlıyoruz.''

"Ferrokromun kalitesi bizleri gururlandırmaktadır"

Kaya, ülkenin yer altı kaynaklarının daha iyi değerlendirilmesini, bununla ilgili politikaların yeniden belirlenmesi ve gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini vurguladı.

Elazığ'da üretilen ferrokromun kalitesiyle de dünyada önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kaya, kentte gerçekleştirdikleri krom cevheri üretimi ile lider konumda bulunduklarını, bu cevherlerden de çok yüksek kaliteye sahip ferrokrom ürettiklerini bildirdi.

Bu kalitede ferrokromu dünyada sadece Kazakistan'ın üretebildiğine dikkati çeken Kaya, "Kazakistan'dan sonra Elazığ'daki cevherlerimizle dünyanın ikinci en kaliteli ferrokromu olarak piyasalardaki yerimizi almış bulunmaktayız. Elazığ'dan çıkan krom cevherinden elde ettiğimiz ferrokromun kalitesi bizleri ayrıca gururlandırmaktadır." ifadelerini kullandı.