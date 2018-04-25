Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı 'Eurasia Airshow' açıldı

Antalya Havalimanı'nda bugün başlayan ve beş gün sürecek organizasyonda, havacılık ekosistemine yön veren 400 büyük şirket, 100'ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon yer alacak, dünyaca ünlü akrobasi takımları da uçuş gösterileriyle boy gösterecek.

Fuarda, 100'ü aşkın ülkeden 100 binin üzerinde uluslararası sektör profesyoneliyle toplamda 500 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

Başta Avrupa olmak üzere uluslararası havacılık şirketleriyle Avrasya pazarının arasında yeni bir köprü kuracak Eurasia Airshow'da havayolu şirketlerinden motor üreticilerine, parça tedarikçilerinden askeri platformlara kadar havacılık ekosisteminin tüm aktörleri yer alacak.

Yerli ve yabancı 400 firma katılacak

Organizasyonda, ülkeler adına yapılacak milli katılımların yanı sıra dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık şirketleri global markalarıyla boy gösterecek. Dubai, Singapur, Farnborough ve Paris Airshow gibi köklü havacılık organizasyonlarının ardından sektörün Avrasya'daki yeni sahnesi olacak Eurasia Airshow'da İngiltere, Rusya, İtalya, Fransa ve İran gibi pek çok ülkeden sivil ve askeri katılımla birlikte yerli ve yabancı yaklaşık 400 firma yer alacak.

Türkiye gibi Avrasya bölgesi için de bir ilk olacak Eurasia Airshow, ticari ve askeri havacılık sektöründe gerçekleşecek anlaşmalar, potansiyel uçak alımları ve uçak siparişlerinin yanında binlerce yabancı ziyaretçinin oluşturacağı turizm potansiyeliyle birlikte yaklaşık 10 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturacak.

Antalya ekonomisine 200 milyon lira katkı sağlanması beklenen Eurasia Airshow fuarının, Türk havacılık sanayisine de her yıl 100 milyon dolarlık ek sanayi oluşturması hedefleniyor.

Fuarda 150 uçuş gösterisi yapılacak

Havacılık ekosisteminin global markalarını bir araya getiren Eurasia Airshow'da, 150 uçuş gösterisi gerçekleşecek. Dünyada sadece tek olan Qatar Airways'e ait Airbus A350-1000 uçağı ilk kez Türkiye'ye getirildi.

Havacılığın zirvesinde yer alan ve Türkiye'de ilk kez görücüye çıkacak pek çok hava aracı da Eurasia Airshow’da yerlerini aldı. AN-70 Antonov ve AN-178 Antonov uçakları da statik sergileme alanında yerlerini alan ilk uçaklar oldu. Son iki günü halka açık olacak fuarda Airbus A350-1000, Boeing 777F, MIG 29, CASA C-295M, Zivko Edge 540 ve daha birçok efsane uçak boy gösterecek.

Medyacity organizatörlüğünde gerçekleşecek Eurasia Airshow, toplam 300 bin metrekarelik alanda, 50 bin metrekare kapalı alan, 45 chalet, 100'ü aşkın uçak için statik sergileme alanı sunacak.

"Sektörümüzün küresel ölçekte tanıtımına da büyük katkı sağlayacak"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Antalya'da açılan Eurasia Airshow ile ilgili, "Havacılık ve uzay sektörünün lider markalarını bir araya getiren fuarın, sektörümüzün küresel ölçekte tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını belirtmek isterim." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde bulunan alanda açıldı.

Bakan Yardımcısı Coşkunyürek, açılış töreninde, etkinliğin, havacılık sektörünün geldiği noktayı gösterme açısından önemli olduğunu söyledi.

Bu tür fuarların, küresel gelişimin tanıtılması ve pazarlama imkanlarının elde edilmesi bakımından da önemli olduğunu vurgulayan Coşkunyürek, dünyanın önde gelen havacılık sektörü temsilcileriyle Türkiye'nin havacılık sektörü temsilcilerinin bir araya gelme imkanı bulacağını dile getirdi.

Havacılığın stratejik açıdan büyük önem taşıyan, en son teknolojinin kullanıldığı sektörlerin başında geldiğini ifade eden Coşkunyürek, "Havacılık ve uzay sektörünün lider markalarını bir araya getiren fuarın, sektörümüzün küresel ölçekte tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını belirtmek isterim. Türkiye, bulunduğu coğrafi mekan itibarıyla Asya, Ortadoğu, Avrupa ve Afrika'nın kesim noktasında doğal bir hat olarak bulunmaktadır. 2017 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı Avrupa'nın 4'üncü büyük bağlantı merkezi konumuna ulaşmıştır." diye konuştu.

Havayolu yolcu sayısı 200 milyona ulaştı

Serbestleştirme politikalarıyla sektörde faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin sayısının arttığını, sektörde sağlanan rekabetle bilet fiyatlarının ucuzladığını anlatan Coşkunyürek, Türkiye'de 2003 yılında yaklaşık 35 milyon olan yolcu sayısının bugün 200 milyonu aştığını kaydetti.

Havayollarındaki uçak sayısının 508'e, havaalanı sayısının da 26'dan 55'e ulaştığını belirten Coşkunyürek, "2003 yılından itibaren havacılık sektöründe 4,5 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Özel sektörün de marifetiyle halihazırda 13,5 milyar dolarlık yatırım devam etmektedir. Kamu-özel iş birliği modeliyle yapılan yatırımlarla ülkemize birbirinden güzel havalimanları kazandırılmış, Türk hava sahası dünyanın en güvenli ve en çok tercih edilen hava sahası haline gelmiştir. Yatırımlar hızla devam ediyor, 2018 performans yılımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü havalimanı projesine değinen Coşkunyürek, 10 milyar avroya mal olacağı öngörülen projenin yüzde 85'inin gerçekleştirildiğini, 29 Ekim 2018'de havalimanının açılmasının planlandığını bildirdi.

Bakanlık olarak havacılık ve uzay sanayisinde misyonlarının teknoloji ithal eden değil, teknoloji üreten ve geliştiren bir ülke konumuna geçmek olduğunu vurgulayan Coşkunyürek, Bakanlıkları koordinasyonunda Türksat 6A uydu projesinin devam ettiğini, uydunun 2020'de uzaya fırlatılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Açılışta konuşan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Bocharov da fuarda Rusya'nın çok sayıda firmayla yer aldığını belirterek, "Önümüzdeki beş günde hem birlikte çalışmak açısından hem de iş birliği açısından büyük bir yol kat edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de G20 Liderler Zirvesi ve botanik EXPO başta olmak üzere Antalya'nın son yıllarda önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını, Eurasia Airshow'un da kentin marka değerine katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Kaynak: AA