Türkiye'nin savunmadaki markalarına Yörük de katıldı

Nurol Makina İş Geliştirme Müdürü Hakan Arısüt, "son teknoloji ürünü" tanımına uygun geliştirilen NMS'nin çok modüler ve yüksek koruma yeteneğine sahip bulunduğunu, bu özelliklerin her versiyonda, operasyon sahasının en zorlu koşullarında da sürdürüldüğünü söyledi.

Arısüt, aracın ismi için bir süredir devam eden arayışların da sonuçlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Yeni aracımızın adı Yörük oldu. Güvenlik güçlerimize, silahlı kuvvetlerimize hizmet etmesini, bu perspektifte yurt dışına açılım sağlayarak ülkemizi en iyi şekilde gururlandırmasını bekliyoruz. Patentini de aldık. Efes Tatbikatı'ndan aldığımız sinerjiyi iç ve dış pazara en iyi şekilde yansıtarak ülkemizin adını dışarılara taşıyıp, bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz."

Yüksek güvenlik ve taşıma kapasitesi

Özgün olarak üretilen askeri şasi üzerine tasarlanan araç, bağımsız süspansiyonlu, sürekli 4 çeker, kendinden CTIS (merkezi lastik şişirme) sistemine sahip bulunuyor.

Ağırlığı 8 ton olan araç, 4 tonluk taşıma yapabiliyor. Birçok koruma standartlarına sahip Yörük, kullanıcı isteklerine bağlı olarak, ilave zırhla daha yüksek koruma seviyelerine çıkartılabiliyor. Aracın mayın koruma seviyesi, teker ve göbek altında 6 kilogramlık TNT patlamasına dayanabilecek şekilde tasarlandı.

Aracın diğer bir özelliği ise aynı gövde üzerinde çeşitli değişiklikler yapılabilmesine imkan tanıması. Araç personel taşıyıcı olarak üretilmiş olmasına rağmen sonradan arka kısmı açık ve kapalı kasa haline dönüştürülebiliyor. Dönüş yarıçapının 6 metre olmasının meskun mahal operasyonlarında avantaj sağladığı belirtiliyor.

Kaynak: AA