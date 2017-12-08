Türkiye'nin sanayi üretimi ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 artış gösterdi.

Öte yandan arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artış kaydedildi.

Anadolu Ajansı'nın Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 artmasını öngörmüştü.

Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,2, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda 0,4 artacağını tahmin etmişti.