Türkiye'nin peynir ihracatı 10 katına çıkabilir

Türkiye'nin, küresel ticarette peynirdeki 160 milyon dolarlık payını, ürünlerini markalaştırarak 10 kat arttırabileceği belirtiliyor.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, peynirciliğin önemli bir sektör olduğunu ve dünyada 26 milyar dolarlık bir ihracat rakamını yakaladığını söyledi.

Türkiye'nin küresel peynir ihracatındaki payının sadece binde 6 olduğunu belirten Özçatalbaş, "Oysa Türkiye 200 kadar peynir çeşidiyle dünyanın sayılı ülkelerinden birisi. Son derece kaliteli ürünlerimiz var ancak bunları dünya gündemine getiremiyoruz. 26 milyar dolarlık peynir ihracatı pazarında Türkiye'nin 160 milyon dolarlık bir payı bulunuyor. Peynir ihracatımız 10 kat artırılabilir." dedi.

Markalaşmayla başarı sağlanabilir

Tarım ve dış ticaret politikası içinde peynire özel strateji belirlenmesi gerektiğini anlatan Özçatalbaş, coğrafi işaret, organik ürün sertifikalandırma gibi uygulamaların artırılmasıyla sektörün önünün açılabileceğini ifade etti.

Özçatalbaş, Türkiye'nin tekstil, endüstri ve turizm gibi alanlardaki gibi tarımda da markalaşmaya önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.

"Peynirde kalite ve marka belirleyicidir"

Ambalajlı Süt ve Süt Üreticileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı da Türkiye'nin Ortadoğu ve Körfez ülkeleriyle Kuzey Afrika başta olmak üzere birçok bölgeye peynir ihracatı yaptığını belirterek, Türkiye'nin pazar payının artırılması için uygulamaya konulan yurt dışı pazar araştırması ve fuar katılım desteğinin önemine işaret etti.

Türk sütü ve süt ürünlerinin uluslararası organizasyonlarda yeterince temsil edilemediğine değinen Çallı, şöyle konuştu:

"Peynir gibi katma değeri yüksek ürünlerde kalite ve marka belirleyicidir. Kalitesiyle pazarda kabul görmüş ve markalaşmış bir ürünün fiyatı, belirli bir noktadan sonra ikinci planda kalmakta ve bu da süt ürünleri ihracatımızın artırılması noktasında oldukça önemli hale gelmektedir. Bunun en güzel örneği, bugün peynir ihracatımızda oldukça önemli bir ürün olan ve Ortadoğu ülkelerinde 'Turkish Labneh' olarak kabul gören labne peyniridir."

"Destekleyici politikalar sorunları çözecek"

Muratbey Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol da karlılığın düşük oluğu sektörde firmaların büyük bir çoğunluğunun markalaşmaya kaynak ayıramadığına dikkati çekerek, "Markalaşma demek bedel, masraf, tanıtım demek. Ortadoğu pazarından gelen düşük fiyat talebine Türk üreticilerinin düşük kaliteyle cevap vermesi de Türk mallarının imajının yıpranmasına neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki süt fiyatlarının şu anda Avrupa ile aynı olduğunun altını çizen Erol, "Süt kalitemiz Avrupa'dan daha düşük ve ihracat için verilen destekler de son dönemde biraz azaldı. İstikrarlı bir süt üretiminin olmadığı bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.