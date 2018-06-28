Türkiye'nin meyve ihracatı ikiye katlandı

Anadolu'nun verimli topraklarında yetişen meyvelere dünyanın dört bir yanından talebin artmasıyla bu ürünlerin ihracatı da ocak-mayıs döneminde geçen yıla göre ikiye katlanarak 271 milyon dolara yükseldi.

Baharın gelmesiyle birlikte bahçelerde kirazla başlayan hasat sezonu, çilek, şeftali, nektarin ve kayısıyla devam ediyor.

Üretim kalitesinde son dönemdeki artış, ihracatçının alternatif pazar arayışları, Rusya pazarının yeniden açılması, THY'nin kargo şirketi Turkish Cargo'nun özel uçak seferleri ve döviz kurunun ihracatı desteklemesi gibi etkenlerden dolayı taze meyvede bu sezon bir başarı hikayesine imza atılıyor.

Ege İhracatçı Birliklerinden alınan ülke geneli ihracat rakamlarına göre, Türkiye'nin ocak- mayıs döneminde yaş meyve ihracatı yüzde 105 artışla 271 milyon dolara ulaştı. İhracat, miktar bazında da yüzde 49 artışla 388 bin 506 ton oldu. Kilogram başına ihracat fiyatı ise 70 cent olarak gerçekleşti.

Taze sebze ihracatı, aynı dönemde yüzde 1 gerileyerek 330 milyon dolar, miktar bazında ise yüzde 11 düşüşle 628 bin 574 ton oldu.

143 ülkede raflara çıktı

Türkiye, bu dönemde Rusya, Irak, Romanya, Almanya başta olmak üzere toplam 143 ülkeye meyve ve sebze gönderdi. Taze meyve ihracatındaki artışta Rusya'ya yapılan kiraz, çilek, nektarin ve şeftali satışındaki hızlı yükseliş etkili oldu.

Kirazda ilk 5 aydaki ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 184 artışla 54 milyon dolara ulaştı. Bu üründe en büyük üç pazar olan Almanya, Rusya ve Norveç'in yanı sıra Hong Kong, Singapur ve Malezya pazarlarındaki hızlı yükselme dikkati çekti.

Nektarin ve şeftalide ihracat 5 ayda yüzde 120 artarak 28 milyon dolara, çilekte ise yüzde 160 artarak 22 milyon dolara ulaştı. Bu ürünlerde ihracatın önemli bölümü Rusya'ya yapıldı, Irak, Romanya ve Suudi Arabistan ilk sıralarda yer aldı.

"Dünya çapında marka" hedefi

Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak yaptığı açıklamada, bu yıl üretici ve ihracatçının el birliğiyle çalıştığını, Rusya pazarının yanı sıra alternatif pazarlardan gelen güzel haberler sayesinde iyi bir sezon yaşadıklarını belirtti.

Türk meyvelerinin artık sadece Avrupa ve Rusya değil, Uzakdoğu'da da tercih gördüğüne işaret eden Uçak, "Türk meyvelerini dünya çapında birer marka haline getirmeyi hedefliyoruz. Yakın gelecekte ülkenin ihracatına taze meyve ve sebzelerimizle önemli ölçüde katkı vermeyi planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA