Türkiye'nin Katar'a ihracatı 400 milyon dolara koşuyor

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Ocak-Eylül 2016'da Katar'a gerçekleştirdiği 296 milyon 912 bin dolarlık ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 29 artışla 382 milyon 183 bin dolara yükseldi.

Katar'a bazı ülkelerin uyguladığı ambargonun ardından bu ülkeye olan 4 aylık ihracattaki artış ise yüzde 90'a ulaştı. Haziran-Eylül 2016 döneminde Katar'a gerçekleştirilen ihracat 114 milyon dolar iken bu yılın aynı döneminde rakam 216 milyon dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Katar ile mevcut ticaretin geliştirilmesi amacıyla başkent Doha'da, 26-29 Ekim'de ilk kez düzenlenen "Food&Consumer Industries Exhibition (FCIE) Fuarı"na katıldıklarını belirtti.

Ünlütürk, Katar'a uygulanan ambargo sonrasında bu ülkeye en büyük desteği Türkiye'nin gösterdiğini ve İzmir'den çok sayıda gemi ve hava kargo uçağı ile gıda yardımının Katar'a ulaştırıldığını ifade etti.

Sabri Ünlütürk, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için 150 milyar dolarlık altyapı ve inşaatının gerçekleştirileceğini, dünya genelinde en büyük 250 müteahhitlik firmasından 46'sının Türk firması olduğunuda söyledi.

Kaynak: AA