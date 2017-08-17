Türkiye'nin ilk fındık borsası alımlara başlıyor

Giresun Ticaret Borsasınca(GTB) hayata geçirilen AB destekli proje kapsamında kurulan "Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası", 25 Ağustos-1 Eylül arasında deneme amaçlı alım satım yapacak.

GTB Başkanı Temel Yanıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temeli 2015'te atılan ve yaşanan bazı durumlardan dolayı tamamlanma süreci geciken projenin tam anlamıyla hazır olduğunu, 9 Eylül tarihinde resmi açılışının yapılmasını planladıklarını söyledi.

Giresun'da fındık hasadının halen devam ettiğini belirten Yanıkoğlu, "Fındık hasadı bu yıl önceki yıllara nazaran geç başladı. Hal böyle olunca hasat sonrası ürünün pazara inme süreci de uzamış oldu. Biz bu tarihi ağustosun son haftası olarak tahmin ediyoruz. Planlamalarımızı da ona göre yaptık. 25 Ağustos ile 1 Eylül arasında deneme amaçlı olarak projemizi hayata geçirecek ve elektronik ortamda fındık alım satımı yapacağız." dedi.

"Bu proje fındık ve üreticinin son derece yararına"

Yanıkoğlu, "Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası" ile Türkiye'de ilk kez fındık alım satım işleminin elektronik ortamda gerçekleştirileceğini ve fiyatının burada belirleneceğini vurgulayarak, projenin Türk fındığı ve üreticisi için büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Projenin sağlıklı yürümesi ve hedeflere ulaşması için yoğun çaba harcadıklarına dikkati çeken Yanıkoğlu, şöyle devam etti:

"Bu proje fındık ve üreticinin son derece yararına. Üreticimiz maddi olarak büyük faydayla karşı karşıya. Bir çiftçimizin fındığına burada 120 alıcı tarafından fiyat verilecek ve eğer rakamı beğenirse fındığını değerlendirecek. İsterse depomuzda ürününü bekletebilecek. Tüccarlarımız da günlük işlemlerle elektronik ortamda alım satım gerçekleştirecek. İsterse aldığı ürünü tesisine götürüp değerlendirecek, isterse aynı anda satabilecek. Burada ticareti resmi ortama taşıyoruz. Fındık ticaretini biz bu projeyle disiplinli hale getireceğiz. Yine burada resmi ortamda fındık fiyatı şekillenecek."