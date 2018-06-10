Türkiye’nin ilk çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2018 dönemine dair dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla verisini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

Böylece, 2018'in ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları ortaya çıkmış olacak.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösteren Türkiye ekonomisi, yılın tamamında da yüzde 7,4 büyüme performansına imza atmıştı.

Ekonomistler, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,9 büyüme bekliyor. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA