Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamları bugün açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2018 dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla verisini bugün saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak. Böylece, 2018'in ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları ortaya çıkmış olacak.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösteren Türkiye ekonomisi, yılın tamamında da yüzde 7,4 büyüme performansına imza atmıştı.

"Tükiye büyük bir ihtimalle yüzde 7'nin üzerinde büyüyecek"

Türk ekonomisinin geçen yıl yüzde 7,4 büyüdüğünü ifade eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugün sabah 10.00'da 2018 ilk çeyrek büyümesi açıklanacak. Büyük bir ihtimalle yüzde 7'nin üzerinde Türkiye büyüyecek. Gerçekten 2018 yılı başında aldığımız kararların ne kadar isabetli olduğunu bugünkü ekonomideki gelişmelerden de görüyoruz. Dolayısıyla ekonomi büyümeye devam edecek, Türkiye kazanmaya devam edecek." diye konuştu.

Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya gelen Ağbal, Türkiye'nin her açıdan güçlü olduğu dönemlerden birini yaşadığını söyledi.

Son dönemde kurlar üzerinden bir oyun oynanmaya çalışıldığına işaret eden Ağbal, 24 Haziran'dan sonra çok hızlı bir şekilde ekonomide bu yön itibariyle tekrar toparlanmayı beklediklerini vurguladı.

Türkiye'nin makroekonomik bütün parametrelerine bakıldığında birçok ülkenin çok ilerisinde olduğuna vurgu yapan Ağbal, şöyle devam etti:

"Türkiye potansiyel olarak zaten yüzde 5-6 büyüyebilecek bir ülke ki etrafımızdaki ülkeler bu büyüme oranının ancak yarısını yakalayabilecek durumda. Daha çok yatırım alacağız. 24 Haziran'dan sonra inşallah Türkiye'ye gelecek yatırımlar artacak, ekonomideki büyüme devam edecek. Hükümet olarak her zaman söylüyoruz, üretenin, yatırımcının, işletmelerin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle son 2 yılda birçok sahada özel sektörün önünü açacak çok sayıda teşvik, destek ve düzenlemeler yaptık. Bunların uzun vadede Türkiye ekonomisini çok daha iyi noktalara getireceğinden de eminiz. Ama her şeyden önemlisi sizin gösterdiğiniz cesaret, girişimcilik. 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra belki ülkede darbeyi başarıya eriştiremediler ama başka birileri ekonomi üzerinden büyük bir şok edici sonuç bekliyordu. Onu siz girişimcilerimiz sayesinde aştık. Biz de hükümet olarak destek olduk."

Gelecek dönemde de ekonomide yatırımların, üretimin arttığı, ihracat rekorları kırmaya devam ettiği bir dönemin başlayacağına dikkati çeken Bakan Ağbal, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimleri son derece önemli. Yeni bir sisteme giriliyor. Tecrübe ederek öğreneceğiz. Parlamenter sistemden çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne giriyoruz. Aslında bu sistem, Amerika Birleşik Devletleri örneğinde görüyorsunuz, icranın çok daha kuvvetli olduğu ve çok daha hızlı yapıldığı bir sistem. Ama Türkiye'deki sistemde, aslında Amerika'da da böyle, meclis de en az icra organı kadar önemli. Hatta daha önemli. Ülkenin önünü açacak temel yapısal düzenlemelerin yasalarla yapılması lazım. Bunu yapacak mecliste de iktidarın güçlü bir temsilinin olması lazım. Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki dönemde Türkiye ile ilgili ortaya koyduğumuz yerli ve milli bir iddia var. Bu çerçevede, bu seçimlerde ortaya çıkacak sonuç inşallah çok güzel bir sonuç ortaya çıkacak, bu milli ve yerli duruşu ve hedefleri inşallah güçlü bir şekilde destekleyecek."

Kaynak: AA