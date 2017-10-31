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Türkiye'nin ihracatı Eylül'de yüzde 8,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 arttı. İthalatı ise yüzde 30,6 artış gösterdi.

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Türkiyenin ihracatı Eylülde yüzde 8,7 arttı

Türkiye'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artışla 11 milyar 848 milyon dolar, ithalatı da yüzde 30,6 artışla 19 milyar 982 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 85 artarak 8 milyar 135 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret açığı %85 artarak 8 milyar 135 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Eylül ayında %71,3 iken, 2017 Eylül ayında %59,3'e düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5 azaldı.

Avrupa Birliği’ne ihracat %7,9 artarken en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.

Kaynak: TÜİK

Etiketler: TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, ihracat, ithalat
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