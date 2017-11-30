Türkiye'nin ihracatı Ekim'de arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Türkiye'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 13 milyar 942 milyon dolar, ithalatı da yüzde 25 artışla 21 milyar 267 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 73,9 artarak 7 milyar 324 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Buna göre, ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 13 milyar 942 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 25 artarak 21 milyar 267 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 73,9 artarak 4 milyar 212 milyon dolardan 7 milyar 324 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ekim ayında yüzde 75,2 iken bu yılın aynı ayında yüzde 65,6'ya geriledi.

Ocak-ekim dönemi

Yılın 10 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artarak 129 milyar 34 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 16,5 artışla 190 milyar 218 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 32,1 artış göstererek 61 milyar 184 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,8 oldu.

AB'ye ihracat arttı

İstatistiklere göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ekim ayında yüzde 48,4 iken bu yılın aynı ayında yüzde 49,5 olarak kayıtlara geçti.

AB'ye yapılan ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,4 artışla 6 milyar 900 milyon dolar oldu.

Almanya, 1 milyar 455 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke olarak dikkati çekti. Bu ülkeyi 890 milyon dolarla İngiltere, 771 milyon dolarla ABD ve 746 milyon dolar ile İtalya takip etti.

İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 113 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i 2 milyar 33 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 793 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 79 milyon dolar ile İtalya izledi.

En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 172 milyon 999 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 299 milyon 623 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Ekimde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 241 milyon 581 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 2 milyar 439 milyon 666 bin dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,1, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 3,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,3 oldu. Ekimde yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 42,3 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA