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Türkiye'nin ihracatı %7.38 arttı

Bakanlığın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, nisan ayında ihracat 12 milyar 833 milyon dolar, ithalat ise 17 milyar 744 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Türkiyenin ihracatı %7.38 arttı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, nisanda ihracat 12 milyar 833 milyon dolar, ithalat ise 17 milyar 744 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, nisan ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yüzde 7,38 artarak 12 milyar 833 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 9,58 yükselerek 17 milyar 744 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi, bu dönemde yüzde 8,65 artışla 30 milyar 577 milyon doları buldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 15,77 yükselerek 4 milyar 910 milyon dolar oldu.

Nisanda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,3 olarak gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı ayında yüzde 73,8 düzeyindeydi.

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