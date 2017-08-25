Türkiye'nin en yüksek barajında sona yaklaşıldı

Artvin'de yapımı tamamlandığında Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında işin yüzde 60'tan fazlası tamamlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünce temeli 26 Şubat 2013'te atılan barajda, 2,1 milyar metreküp su depolanacak. Öz kaynaklarla Türk mühendislerince inşa edilen Yusufeli Barajı, tamamlandığında ülke ekonomisine yılda yaklaşık 450 milyon liralık katkı sağlayacak.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Yusufeli Barajı'nın tamamlandığında 270 metre ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Çin'deki 292 metrelik Xiowan ve Gürcistan'daki 272 metrelik Inguri barajlarından sonra dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olacağını söyledi.

İnşaatının yüzde 64'ünün tamamlandığı Yusufeli Barajı ve HES için bugüne kadar 588 milyon 549 bin lira harcandığını anlatan Vali Doğanay, "Çalışmalar, sol sahilde 636 kotunda devam etmektedir. Baraj gövde beton üretiminin yapılacağı 360 metreküp/saat kapasiteli ana beton santrali ve mansap batardosu üzerinde ana beton üretim tesisine ilaveten üretim kapasitesi 195 metreküp/saat olan beton santrali montaj çalışmalarına da devam edilmektedir. Bugün itibarıyla yüzde 87'lik parasal gerçekleşme sonunda yüzde 64 mertebesinde fiziki gerçekleşme sağlanmıştır." diye konuştu.

Doğanay, barajın ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 2'sini karşılayacağını kaydetti.

"Diğer barajların ekonomik ömürlerini de uzatacak"

Barajın yapımı tamamlandığında milli ekonomiye yıllık 450 milyon liralık katkı sağlanacağını ve yaklaşık 650 bin kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağını vurgulayan Vali Doğanay, bu sayede Çoruh Nehri üzerinde enerji üretimine başlanan Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarının ekonomik ömürlerinin uzayacağını dile getirdi.

Doğanay, 19 Mayıs 2019'da hizmete açılması planlanan Yusufeli Barajında 2,1 milyar metreküp su depolanacağını kaydederek, "Çoruh Nehri ana kolu üzerindeki kilit barajlardan biri olan Yusufeli Barajı ve HES, 558 megavat kurulu güce sahip olacak. Barajda yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretilmesi planlanıyor." dedi.