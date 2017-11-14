Türkiye'nin en değerli şirketi ASELSAN oldu

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 854 milyar lira oldu.
ASELSAN, 44,2 milyar lirayı aşan piyasa değeri ile Borsa İstanbul'da ilk sırada yer aldı.
ASELSAN, 44,2 milyar lirayı aşan piyasa değeri ile Borsa İstanbul'da ilk sırada yer aldı.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 854 milyar lira oldu.
ASELSAN, 44,2 milyar lirayı aşan piyasa değeri ile Borsa İstanbul'da ilk sırada yer aldı.