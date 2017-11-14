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Buradasınız : » » Türkiye'nin en değerli şirketi ASELSAN oldu

Türkiye'nin en değerli şirketi ASELSAN oldu

ASELSAN, 44,2 milyar lirayı aşan piyasa değeri ile Borsa İstanbul'da ilk sırada yer aldı.

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Türkiyenin en değerli şirketi ASELSAN oldu

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 854 milyar lira oldu.

ASELSAN, 44,2 milyar lirayı aşan piyasa değeri ile Borsa İstanbul'da ilk sırada yer aldı.

Etiketler: ASELSAN
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